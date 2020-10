vor 33 Min.

Flott unterwegs auf der Wiesn

Beim Oktoberfest-Marathon auf der Münchner Theresienwiese sind drei Läufer aus dem Wittelsbacher Land dabei

Drei abwechslungsreiche Wochen haben die Marathonsammler aus dem Altlandkreis Bernhard Manhard, Karl-Heinz Berger und Andreas Greppmeir hinter sich. Zunächst absolvierte Greppmeir einen virtuellen Sechs-Stunden-Lauf, der eigentlich in München hätte stattfinden sollen, aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Auf einer 2,5 Kilometer langen Runde am Paardurchbruch in Ottmaring versuchte er, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Nach sechs Stunden kamen nahezu 19 Runden und 46,71 Kilometer zusammen. In der Ergebnisliste fand sich Greppmeir damit auf Platz acht der männlichen Hauptklasse wieder.

Bereits eine Woche später wurde durch Lauffreunde aus München der Oktoberfest-Marathon organisiert. Es bot sich die vielleicht einmalige Gelegenheit, auf der Münchner Theresienwiese einen Marathon zu laufen. Ausgedehnt wurde die Runde um die Wiesn über den angrenzenden Westpark, womit eine Runde 10,6 Kilometer betrug. Manhard, Berger und Greppmeir absolvierten die vier Runden problemlos. Andreas Greppmeir organisierte erstmals selbst einen Marathon. Auf der Originalstrecke des Allgäu-Panorama-Marathons um Sonthofen waren nicht nur 42,3 Kilometer, sondern auch ansprechende 1377 Höhenmeter zu bewältigen. 15 Teilnehmer aus Baden-Württemberg und Bayern stellten sich der Herausforderung. Leider spielte das Wetter nicht mit. Vor Grasgehren auf rund 1600 Metern Höhe zog ein Schneesturm mit Orkanböen auf, der die Teilnehmer zwang, den Lauf nach 18 Kilometern abzubrechen. Lediglich die drei Schnellsten erreichten das Ziel. (tomj)

