18:30 Uhr

Franz Metzger aus Wulfertshausen wird Gau-Ehrenmitglied

Der Gau Friedberg ehrt bei seiner Generalversammlung noch sieben weitere verdiente Mitglieder.

Von Martina Schneemayer

Noch bevor das Coronavirus zuschlug, ehrte der Schützengau Friedberg bei seiner Generalversammlung in Ottmaring verdiente Mitglieder. Eine besondere Ehrung wurde Franz Metzger zu teil.

Bevor der zweite Gauschützenmeister und Gauehrungsreferent Josef Reitner zu den Ehrungen schritt, berichtete er von der Verleihung des goldenen Protektorabzeichens an den Ehrengauschützenmeister Paul Kölbl durch Herzog Franz von Bayern im Schloss Nymphenburg.

Unser Bild zeigt die geehrten Schützen von links: Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer, Lena Denzl (Waldhorn Derching), Andreas Haberer (Wildmooser Egenburg), Hildegard Reimchen (Tell Dasing), Peter Höß (SG Ottmaring), Franz Metzger (Gau-Ehrenmitglied), Peter Hrabowsky (KFSG Friedberg), Paul Schwibinger (SG Ottmaring) und Josef Reitner ( 2. Gauschützenmeister). Bild: Martina Schneemayer

Wolfgang Maschenbauer nimmt die Ehrungen vor

Die Ehrungen nahm Gauschützenmeister Wolfgang Maschenbauer vor. Die Schützenmeisterin von Waldhorn Derching Lena Denzl erhielt die silberne Gams, das Ehrenzeichen in Silber des Bezirkes Oberbayern. Die Verdienstnadel des Bezirkes Oberbayern wurde an Peter Höß (SG Ottmaring), Peter Hrabowsky (KFSG Friedberg), Hildegard Reimchen (Tell Dasing) und Paul Schwibinger (SG Ottmaring) verliehen. Mit der goldenen Gams wurde Andreas Haberer, Schützenmeister von Wildmooser Egenburg und Referent für Aus- und Weiterbildung im Gau ausgezeichnet.

Höhepunkt ist Metzgers Ernennung zum Gau-Ehrenmitglied

Höhepunkt war die Ernennung von Franz Metzger, dem ehemaligen Gauschatzmeister und Böllerkommandanten von SK Wulfertshausen, zum Gau-Ehrenmitglied. Seit 50 Jahren ist Metzger Schütze, bekleidete von 1986 bis 1990 das Amt des ersten Sportleiters und anschließend war er bis 2002 erster Schützenmeister. Seit vielen Jahren leitet er als Schussmeister die über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Vorderladertruppe.

Im Schützengau Friedberg war er von 1999 bis 2011 Gauausschussmitglied und von 2011 bis 2019 erster Gauschatzmeister. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Mitgliedermeldungen. Maschenbauer überreichte dem sichtlich gerührten Franz Metzger die Urkunde.

Themen folgen