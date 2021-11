Friedberg

In Friedberg messen sich Bayerns beste Fährtenhunde - so läuft der Wettkampf

Hündin Belize hat die Fährte gestellt. Sie legt sich vor die Fährte hin und nimmt sie zwischen ihre Vorderfüße. Bei den bayerischen Meisterschaften in Friedberg kämpfen die Teilnehmenden um den Titel.

Von Christine Hornischer

Claudia Kern ist bayerische Meisterin im Hundesport - genauer in der Fährtenarbeit. Die Frau aus Herzogenaurach hatte mit ihrer Hündin Shakira den richtigen Riecher. Aber auch die Friedberger selbst fuhren einen Heimsieg ein, denn die Bayerische Meisterschaft der Fährtenhunde wurde in diesem Jahr vom Schäferhundverein in Friedberg ausgerichtet.

