Friedberg

26.06.2021

Nach knapp 50 Jahren übergibt Heinz Schrall die Sportliche Leitung der DJK

Heinz Schrall (rechts) übergibt die Sportliche Leitung bei der DJK Friedberg an Stefan Gorol. Der 73-Jährige bleibt dem Verein aber erhalten, unter anderem als Vorsitzender.

Plus Nach fast 50 Jahren liegt die Sportliche Leitung der DJK Friedberg nicht mehr beim 72-Jährigen. Er blickt auf viele schöne Momente zurück, langweilig wird es trotzdem nicht.

Von Sebastian Richly

Was hat Heinz Schrall in seinen fast 50 Jahren als Sportlicher Leiter bei der DJK Friedberg nicht alles erlebt. Deutsche Meistertitel, tragisch verpasste Olympia-Qualifikationen sowie nicht für möglich gehaltene sportliche Entwicklungen. Einen Moment herauszugreifen, damit tut sich der 72-Jährige schwer. Weniger schwer fällt dem Friedberger nun die Übergabe der Verantwortung an seinen Nachfolger Stefan Gorol. Denn Heinz Schrall wird es auch künftig nicht langweilig werden.

