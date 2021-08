Friedberg

06:20 Uhr

So bereiten sich die Handballer des TSV Friedberg auf die Saison vor

Plus Ende September starten die Handballer des TSV Friedberg mit einem Heimspiel in die neue Saison. Was sich in der Corona-Pause getan hat und wie es läuft.

Von Domenico Gianinno

Nach der langen Corona-Zwangspause sind die Handballer zurück in der Halle. Die Saison beginnt Mitte September. Besonders freuen sich die Friedberger Handballer auf die neue Spielzeit. So bereiten sich die Männerteams auf die Saison vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen