Friedberg

vor 48 Min.

Sportakrobatinnen erfüllen sich ihren WM-Traum

Trainerin Sandra Maresch mit dem Akrobatikduo Jana Semenchenko (rechts) und Lilly Maresch bei der WM in Genf.

Plus Jana Semenchenko (TSV Friedberg) und Lilly Maresch geben bei der Weltmeisterschaft in Genf ihr Debüt. Wie sie mit Rückschlägen umgehen und am Ende abschneiden.

Von Nicole Rotter und Sandra Maresch und Werner Miller

Vor der Weltmeisterschaft in Genf mussten die 15-jährige Jana Semenchenko und die zwölfjährige Lilly Maresch einen abenteuerlichen Weg bewältigen. Nach der Absage der WM 2020 aufgrund der Corona-Pandemie gab es für sie einen Rückschlag. Die Sportakrobatinnen der Startgemeinschaft des TSV Friedberg und des SAV Augsburg-Hochzoll mussten sich mit ihrer Trainerin Sandra Maresch erneut qualifizieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

