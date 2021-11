Friedberg

Trotz Blitz K.o: Warum Boxer Fatih Dübüs nicht zufrieden ist

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs schickt seinen Gegner nach zwei Minuten auf die Bretter – das war so nicht geplant. Wie es für den 27-Jährigen weitergeht.

Günstig standen die Vorzeichen nicht, bevor Fatih Dübüs zu seinem Punktekampf in Garching antrat. Eine verletzte Schulter, eine aus diesem Grund mangelhafte Vorbereitung und die Gewöhnung an einen neuen Trainer trugen dazu bei, dass der Punktkampf des Friedberger Boxers am Samstag in keinem guten Licht stand. Zunächst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

