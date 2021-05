Friedberg

06:01 Uhr

Trotz Corona: Handball-Nachwuchs trainiert seit einigen Wochen

Beim Final-Four-Turnier 2019 sicherte sich die Friedberger B-Jugend (am Ball Noah Kell) die Landesliga-Meisterschaft. Nun will sich die U17 für die deutsche Meisterschaft qualifizieren.

Plus Die B-Jugend der Handballer des TSV Friedberg darf seit einigen Wochen wieder trainieren. Was dahinter steckt und was das Ziel ist.

Von Sebastian Richly

Die Handballer im Wittelsbacher Land dürfen aufgrund der Corona-Pandemie seit Ende Oktober nicht mehr trainieren. Die Saison wurde nach wenigen Spieltagen abgebrochen. Seither sind die Hallen verwaist. Von den Kleinen bis zu den Erwachsenen geht bei den Vereinen im Landkreis Aichach-Friedberg gar nichts. Nur die männliche B-Jugend des TSV Friedberg befindet sich seit einigen Wochen wieder im Trainingsbetrieb. Denn sie bereiten sich auf wichtige Spiele vor.

Themen folgen