Trotz Verletzung: So macht sich Trampolinturnerin Corinna Hoppe fit

Plus Trampolinspringerin Corinna Hoppe vom TSV Friedberg qualifiziert sich locker für die nationalen Titelkämpfe. Warum die 24-Jährige dennoch um den Start bangen muss.

Viele Menschen gehen nicht einmal ins Fitnessstudio, wenn sie gesund sind. Leistungssportlerin Corinna Hoppe dagegen wagt sich sogar mit einem eingegipsten Arm in den Kraftraum. Die Trampolinturnerin des TSV Friedberg zieht so die Blicke auf sich. Die 24-Jährige zog sich vor einigen Wochen im Training einen Daumenbasisbruch zu, als sie ein Kind im Training auffing, das sonst aus mehreren Metern Höhe vom Gerät gefallen wäre. Bislang ist unklar, ob die Münchnerin nicht doch noch operiert werden muss. Doch Aufgeben kommt für die Studentin der Sportwissenschaft nicht infrage.