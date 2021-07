Friedberg

Zwei Weltklasse-Sportlerinnen zeigen: So schwierig kann Seilspringen sein

Plus Die Rope-Skipperinnen Chiara Ferner und Laura Berner vom TSV Friedberg nehmen an der virtuellen Weltmeisterschaft teil. Warum Seil nicht gleich Seil ist.

Von Sebastian Richly

Die Seile werden nur so durch die Luft gewirbelt. Alleine so zu springen, dass man ohne Berührung an den Seilen vorbeikommt, wäre schon schwierig. Chiara Ferner und Laura Berner setzen aber noch einen drauf. Handstände, Sprünge und sogar ein Salto – während die beide Rope-Skipperinnen des TSV Friedberg die Seile schwingen, zeigen sie so manches Kunststück. Je schwieriger, desto mehr Punkte gibt es. Auf möglichst viele Zähler hofft das Duo auch bei den Weltmeisterschaften, an denen sie teilnehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Titelkämpfe allerdings virtuell ausgetragen.

