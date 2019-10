vor 59 Min.

Friedberg hat einige Sorgen

Auf die Friedberger Abwehr – in der Mitte Alexander Prechtl – wird in Erlangen einiges zukommen.

Das Bayernliga-Team reist ersatzgeschwächt zum Drittliga-Absteiger Erlangen Bruck. Der TSV ist zwar komplett, aber auch nur Außenseiter.

Von Domenico Giannino

Keine guten Voraussetzungen herrschen vor dem Spiel beim Drittliga-Absteiger Erlangen-Bruck (Samstag, 18 Uhr) im Lager des TSV Friedberg. Der TSV wird nicht in Bestbesetzung antreten können. Der TSV II gastiert zur selben Zeit in Schwabmünchen.

TSV Friedberg I Eine Krankheitswelle hat verhindert, dass die Friedberger mit dem gesamten Kader trainieren konnten. Mehrere Spieler sind angeschlagen, noch ist nicht völlig sicher, wer alles in Erlangen dabei sein wird. Der Absteiger aus der 3. Liga ist auch darum klar favorisiert, auch wenn er nicht immer die gewünschten Ergebnisse erzielen konnte. Die Franken sind stark im Gegenstoß, darum muss beim TSV die Rückwärtsbewegung passen. Zudem dürfen sich die Handballer nicht erneut so viele leichte Ballverluste erlauben, wie bei der Niederlage gegen Coburg II vor Wochenfrist.

Dem TSV fehlen die Optionen

Das 24:32 beendete die kleine Siegesserie, mit der die Friedberger nach dem verpatzten Saisonstart in die Bayernliga wieder etwas Boden gut gemacht hatten. „Leider fehlen uns gegen den nächsten starken Gegner etwas die Optionen“, sagte Trainerin Christina Seidel. „Einige meiner Spieler haben in der letzten Woche erkrankt oder wegen einiger Blessuren das Training verpasst. Wir dürfen auf keinen Fall da wieder so fehlerhaft präsentieren wie am letzten Samstag gegen Coburg“, so Seidel.

TSV Friedberg II Am Samstag ab 18 Uhr geht es für die Friedberger Zweite in Schwabmünchen zur Sache. Nach der ersten Saisonniederlage letzte Woche (18:30 gegen Göggingen) treffen die Handballer gleich auf das nächste Spitzenteam. Gegen Göggingen hatte der TSV zuletzt wenig zu bestellen. Jetzt wartet Schwabmünchen, das in der letzten Saison nur knapp den Aufstieg verpasst hatte. Auch Schwabmünchen ging zuletzt gegen Haunstetten leer aus und kassierte seine erste Niederlage. Beide Teams haben also etwas gut zu machen.

Dieter Braun coacht das Team

Da Trainerin Sandy Mair wieder zeitgleich bei der A-Jugend gefordert ist, übernimmt Damencoach Dieter Braun diesmal den Platz auf der Bank. Darum wird auch keiner der Jugendspieler aushelfen können. Dafür kehren die zuletzt fehlenden Außen Vincent Wydra und Marcus Bernhard zurück in den Kader, die Zweite ist also vollzählig. „ Schwabmünchen ist schwer einzuschätzen“, sagte Mair. „Eigentlich gehören sie für mich zum Favoritenkreis in der Liga und ich sehe uns dort auch als Außenseiter. Wir haben in dieser Woche viel an der Abwehr gearbeitet, da sah ich noch Verbesserungsbedarf.“

