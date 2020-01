06:31 Uhr

Friedberg hat neue Meister im Schwertkampf

In der Halle der Grundschule Derching gingen die Gürtel- und Danprüfungen der Sportfreunde Friedberg über die Bühne.

Bei den Sportfreunden Friedberg werden besondere Prüfungen im Kendo abgehalten. Zwei Akteure erreichen nach anstrengenden Kämpfen den 1. Dan.

Von Sigmund Becker

In der Sporthalle der Grundschule Derching ging ein nicht alltägliches Sportereignis über die Bühne. Ein Schwertkampflehrgang fand statt, bei dem auch diesmal wieder Teilnehmer der Sportfreunde Friedberg sowie Schüler befreundeter Schulen aus München und Nürnberg dabei waren. Das Besondere an diesem kombinierten Iaido- und Kendo-Lehrgang war jedoch, dass neben Prüfungen zu unterschiedlichen Schülergraden auch sehr seltene Meisterprüfungen zum 1. Dan in Kendo erfolgreich absolviert wurden.

Zwei Meister prüfen

Sigmund Becker, Träger des 3. Dan und Leiter der Gruppe Budo Friedberg für traditionelle japanische Schwerkünste Iaido und Kendo, hatte Meister Thomas Preston (5. Dan) aus München zu Besuch, der lange Zeit in Japan und auf Hawaii verbrachte. Entsprechend diesen prägenden Jahren wurde auch der Lehrgang in traditionell japanischer Dojo-Etikette und mit einem hohem Anspruch an kampfechte und perfektionierte Techniken durchgeführt.

Nach einer Aufwärmphase mit verbaler Einstimmung ging es direkt zum Iaido-Training. Bei dieser traditionellen Kampfkunst werden technische Schwertübungen mit echtem Schwert gegen imaginäre Gegner durchgeführt. Während Anfänger in Iaido mit Holzschwert üben, wird bei Fortgeschrittenen die Beherrschung des echten japanischen Samurai-Schwertes geübt. Im Anschluss hatten einige Schüler mit entsprechender Eignung die Möglichkeit, die Prüfung zum nächsten Kyu (Schülergrad) zu absolvieren. Dabei mussten einfache Grundtechniken bis hin zu einer Vielzahl diverser Formen in Perfektion vorgeführt werden.

Übungen mit Bambusschwert

Im zweiten Teil des Lehrgangs ging es mit Kendo weiter, dem Übungskampf mit Bambusschwert gegen Gegner in Rüstung. Wie auch in Iaido üben Anfänger zunächst mit Holzschwert ohne Gegner die korrekte Ausführung der Angriffstechniken. Fortgeschrittene hingegen üben primär in einer speziellen Rüstung mit Shinai (Bambusschwert) den Kampf gegen einen echten Gegner.

So wurden die Lehrgangsteilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass alle Schüler die jeweils geeigneten Übungen durchführen und mit entsprechender Unterstützung sich weiter verbessern konnten.

Auch in Kendo bestand für Schüler mit entsprechender Kompetenz die Möglichkeit, eine Prüfung zu absolvieren. Zwei langjährige Schüler, Marcus Floßmann aus Friedberg und Sven Meyerhofer aus München, durften die äußerst anspruchsvolle Meisterprüfung zum 1. Dan Kendo absolvieren.

Ohne Pause gegen alle Rüstungsträger

Dabei mussten die beiden 30 Minuten und ohne Pause nacheinander gegen alle anwesenden Rüstungsträger kämpfen und dabei jeden einzelnen Zweikampf mit guten Techniken und entschlossenem Kampfgeist bis zum Ende hin dominieren, was den beiden auch überzeugend gelang. Damit wurde ihnen anschließend der 1. Dan verliehen.

„Nach rund sechs Stunden endete der Lehrgang sehr erfolgreich für alle Teilnehmer,“ äußerte sich Trainer Sigmund Becker sichtlich zufrieden. Er wies auf die Iaido/Kendo-Trainingszeiten der Sportfreunde Friedberg jeweils am Montag in Derching und Donnerstag in Friedberg hin. Seit einem Jahr wird auch ein spezielles Kindertraining zum altersgerechten Heranführen an den japanischen Schwertkampf angeboten.





Themen folgen