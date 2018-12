vor 37 Min.

Friedberg ist dreimal Schauplatz Lokalsport

Sowohl in der TSV-Halle als auch in der Max-Kreitmayr-Halle rollt der Ball am Samstag.

Von Peter Kleist

Drei der vier Vorrundenturniere der Landkreismeisterschaft, die in diesem Jahr erstmals mit Beteiligung Augsburger Vereine über die Bühne geht, finden in Friedberg statt. Am Samstag, 22. Dezember, sind die Sportfreunde Friedberg bei zwei Turnieren in der Max-Kreitmayr-Halle (ehemals Stadthalle) ab 11.30 und 16 Uhr Ausrichter, eine Vorrunde steigt ab 17 Uhr in der Halle des TSV Friedberg.

Der TSV Friedberg ist Gastgeber der „Vorrunde 2“, in der mit den Friedbergern, dem Kissinger SC und dem BC Rinnenthal noch drei Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dabei sind, wobei der KSC zwei Mannschaften ins Rennen schickt. Komplettiert wird das Feld von den Augsburger Teams TSV Kriegshaber, FC Hochzoll, TSG Hochzoll und der TG Viktoria. Die Viktorianer stellen neben dem Kissinger SC als Bezirksligist die höchstrangige Mannschaft. Der gastgebende TSV Friedberg wird seine zweite Mannschaft ins Rennen schicken – und die wird vom Co-Trainer des TSV II, Benjamin Fink, betreut. „Wir machen dem Team keine Vorgaben, die sollen Spaß haben, Fußball spielen und möglichst ohne einen Verletzten aus der Nummer rauskommen“, so TSV-Abteilungsleiter Marcus Mendel. Ähnlich sehen es auch die Teams aus Kissing und Rinnenthal – auch wenn die Kissinger gleich mit zwei Mannschaften vertreten sind. Ein Favorit ist schwer auszumachen, die Bezirksligisten müssen wohl zwangsweise in die Rolle schlüpfen.

Die Sportfreunde sind zweimal Gastgeber. Im Vormittagsturnier ist der FC Igenhausen der einzige „Aichacher“ Vertreter, die weiteren Teams sind Bärenkeller, TSV Haunstetten, Öz Akdeniz, TSV Göggingen, Lechhausen, FC Haunstetten und Alba Augsburg.

In der Gruppe 4 schließlich spielen die Sportfreunde ab 16 Uhr gegen den FSV Inningen, Gold-Blau und Oberhausen, in der anderen Gruppe finden sich mit Türkspor, Atdheu, Türk JKV und Hellas vier Augsburger Teams. Die Friedberger, wieder trainiert von Wolfgang Marzini, stellen traditionell gute Hallenmannschaften, und sie haben Chancen auf die Endrunde. Die beiden Finalisten jeder Gruppe qualifizieren sich dafür.

