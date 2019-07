19.07.2019

Friedberg ist in der eigenen Halle erfolgreich

Der TSV gewinnt das Landesfinale in der Altersklasse 9 mit einem klaren Vorsprung

Es war ein sportliches Wochenende, so ganz nach der Vorstellung von Trainerin Sylvia Ranf, die ihren Gymnastinnen neben der Mitwirkung beim Friedberger Altstadtfest auch noch einen Wettkampf abverlangte. Die Mädchen zeigten dabei in der TSV-Sporthalle auf heimischem Boden beim Landesfinale der K-Mannschaften und dem Pokalwettkampf der K-Gruppen gute Leistungen.

Zu Beginn war die K-Gruppe in der Altersklasse 15+ mit Melanie Prechtl, Luisa Fischer, Serena Frodl, Daniela Wöger und Shanika Mäling beim Pokalwettkampf an der Reihe. Mit dem TSV Hof gab es zwar nur einen Gegner, aber es war nicht klar, wie stark die Gruppe sein würde, da sie das erste Mal an den Start ging. Die Friedbergerinnen hatten den TSV Hof dann mit zwei relativ konstanten Übungen ohne große Geräteverluste im Griff. Sie verwiesen dessen Gymnastinnen auf den zweiten Platz und ließen ihrer Freude am Pokalgewinn freien Lauf.

Im Anschluss ging es beim Mannschaftswettkampf der K-Einzel-Übungen so richtig zur Sache. Die Altersklassen K9 (15 bis 17 Jahre) und K10 (18 Jahre und älter) begannen mit Keule und Reifen. Friedberg trat in der K9 mit Elisabeth Schulmann, Elena Enderle, Shanika Mäling, Anja Graf und Melanie Prechtl an. Aufgrund ihrer großen Wettkampferfahrung und ihrem enorm hohen Leistungsniveau hatten die anderen Mannschaften keine Chance. Der TSV Friedberg gewann das Landesfinale deutlich und setzte sich fast mit einem Zehn-Punkte-Abstand souverän an die Spitze.

Am Nachmittag waren dann zuerst die Kleinsten in ihrem Wettkampf gefordert. Hier gingen für Friedberg in der Altersklasse K6 – neun bis elf Jahre – Alina Krause, Sienna Kreiter, Marie Stefan, Gloria Kühn und Hanna Freiding an den Start. Sie mussten sich gegen sieben weitere bayerische Mannschaften mit einer Übung ohne Handgerät und einer weiteren mit Reifen beweisen. Sie landeten auf dem guten dritten Platz.

Den Wettkampf schlossen dann die Mädchen der K7 – elf bis 13 Jahre – und der K8 – elf bis 14 Jahre – mit den Handgeräten Keule und Reifen ab. Arina Schwarz, Evelina Klein, Adelia Denner, Nicole Paul und Ewilyn Savkin waren hier in der K8 für Friedberg mit von der Partie. Trotz ihrer Anstrengung verfehlte die Mannschaft den Treppchenplatz ganz knapp und stand am Ende auf dem vierten Platz. (wm-)

Themen Folgen