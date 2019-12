vor 57 Min.

Friedberg kassiert die erste Niederlage

Gegen Kriegshaber II zieht das Team den Kürzeren. Dafür siegt die Zweite

Von Kurt Göllner

Eine denkbar knappe 3,5: 4,5-Niederlage musste die erste Mannschaft des Schachklubs Friedberg/GSV in der Schwabenliga 2 gegen den SK Kriegshaber II hinnehmen. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden setzte es damit die erste Saisonniederlage.

Das Heimspiel gegen den SK Kriegshaber II begann aus Friedberger Sicht sehr unglücklich. Helmut Kessler verspätete sich erheblich aufgrund einer Panne bei der Anfahrt. Dadurch wurden sowohl seine Bedenkzeit als auch die Konzentration in Mitleidenschaft gezogen, was eine schnelle Niederlage zur Folge hatte. Martin Pfitzmaier erzielte problemlos ein Remis, aber dann musste auch Dirk Bretthauer seine Partie aufgeben.

Gerald Weigl behielt in einer wilden Partie die Oberhand und konnte damit verkürzen. Ralf Bendel am Spitzenbrett geriet nie in Gefahr, weshalb sein Gegner mit einem Remis einverstanden war.

Die Schlussphase war an Spannung kaum zu überbieten. Gerhard Nierlich gelang es, in die gegnerische Stellung einzudringen und den Sieg zu erzwingen. Allerdings konnte anschließend Wolfgang Berthold einen Freibauern seines Gegners nicht mehr aufhalten und musste dadurch den 3:4-Zwischenstand zulassen. In der letzten Partie hätte Martin Baierlein also seine Partie gewinnen müssen, um eine Punkteteilung im Mannschaftskampf zu erzwingen. Bei dem verbliebenen Material im Endspiel war ihm dies aber nicht möglich. Nach seinem Remis war das 3,5:4,5-Endresultat aus Friedberger Sicht perfekt.

Genau anders herum lief die Begegnung der zweiten Mannschaft in der Kreisliga 2 gegen den SK Kriegshaber IV. Auch hier gab es das knappste aller Ergebnisse, diesmal zugunsten der Friedberger. Günter Proksch und Dominik Lindner konnten ihre Partien gewinnen, während Kurt Göllner, Marco Treiber, Thomas Kemmerling, Andreas Lutz und Eberhard Hager je einen halben Punkt beisteuerten. Lediglich Rudi Forster musste seinem jungen Gegner zum Sieg gratulieren. Das hart erkämpfte 4,5:3,5 war der erste Saisonsieg nach zwei Auftaktniederlagen.

