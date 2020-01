vor 20 Min.

Friedberg reist ohne Trainerin nach Regensburg

Friedbergs Trainerin Christina Seidel ist am Wochenende mit der Bayernauswahl beim Deutschland-Cup unterwegs.

Christina Seidel betreut stattdessen die Bayernauswahl beim Deutschland-Cup. Christoph Handelshauser coacht das Team beim schweren Auswärtsspiel.

Von Domenico Giannino

Die Pause über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel endet für die Friedberger Bayernliga-Handballer am Samstag. Ab 19 Uhr sind sie bei der SG Regensburg zum letzten Hinrundenspiel gefordert.

Der Siebte des Vorjahres hat sich vor dieser Saison massiv verstärkt. Nachdem es in der vergangenen Spielzeit beinahe nicht zum Klassenerhalt gereicht hatte – Regensburg hatte nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsrängen – wollte die Mannschaft nun mit den hinteren Plätzen nichts mehr zu tun haben und eventuell sogar ganz vorne angreifen. Da der Saisonstart für Regensburg wechselhafte Ergebnisse brachte, gelang der ambitionierte Teil dieses Vorhabens nicht. Zwei knappe Niederlagen in den ersten beiden Auswärtsspielen ließen die SG nicht bis ganz nach vorne vorstoßen.

Regensburg ist heimstark

Überhaupt sind die Ergebnisse zu Hause für Regensburg viel besser: In der gesamten Hinrunde gaben die Oberpfälzer da nur einen Zähler ab, in der Fremde verloren sie aber bereits viermal.

Doch mit dem Abstieg werden sie in dieser Saison nichts zu tun haben. Als Fünfter hat Regensburg bereits fünf Zähler Vorsprung auf den TSV Friedberg, der auf Rang neun zu finden ist. Die groß gewachsene Mannschaft überzeugt mit ihren wurfstarken „Halben“ und den schnellen Außen.

Friedberg muss auf einige Spieler verzichten

Friedberg muss am Samstag auf einige Spieler verzichten. Auch die Trainerin Christina Seidel wird fehlen. Für sie wird ihr Co-Trainer Christoph Handelshauser die Verantwortung übernehmen. Seidel wird als bayerische Landesauswahltrainerin für den BHV am Deutschland-Cup teilnehmen, dem landesweiten Sichtungsturnier für Nachwuchshandballer. Die Terminüberschneidung zwingt sie zur Pause für den Samstag.

György Szouszki fehlt länger

Länger fehlen wird dem TSV Mitte György Szouszki. Der Ungar muss nach seiner Schulterverletzung aus dem Spiel gegen Landshut noch einige Zeit pausieren. Bei einem schlechten Heilungsverlauf kann es sogar sein, dass er für den Rest der Saison ausfallen wird. Beruflich bedingt muss Stefan Tischinger passen. Luca Kaulitz ist erkrankt, sein Einsatz ist fraglich.

Das letzte Hinrundenspiel steht also erst einmal unter keinen guten Vorzeichen: Ein zu Hause noch ungeschlagener Gegner mit einer stark besetzten Mannschaft fordert einen ersatzgeschwächten TSV Friedberg.

Die zweite Mannschaft des TSV Friedberg ist an diesem Wochenende noch spielfrei, die „Dritte“ spielt in der Bezirksliga am Sonntag um 17 Uhr bei der DJK Hochzoll.

Spitzenspiel für die A-Jugend

Auch für die Bayernliga-A-Jugend des TSV ist die Weihnachtspause vorbei: Sie tritt am Sonntag um 16.30 Uhr in der TSV-Halle gegen den Spitzenreiter, die DJK Rimpar an. Der Tabellenführer hat ein Spiel mehr absolviert – aber genauso viele Minuspunkte auf dem Konto wie der TSV: nämlich acht.

