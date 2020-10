vor 14 Min.

Friedberg schaut dem Gegner nur zu

Plus Der TSV Friedberg unterliegt auswärts Erkheim mit 0:4. Das letzte Tor fällt unter kuriosen Umständen.

Der TSV Friedberg hat auswärts in der Fußball-Bezirksliga eine herbe Niederlage wegstecken müssen. Das Team unterlag dem TV Erkheim mit 0:4.

Friedbergs Trainer Markus Specht sagte: „Wir haben gegen eine relative biedere Mannschaft verloren. Aber wir haben zu Recht verloren.“ Schon in der achten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Valentin Wiest erwischte die Friedberger kalt und traf zum 1:0. „Zu diesem Zeitpunkt standen wir noch gar nicht richtig auf dem Platz“, sagt Specht. Überhaupt fanden die Friedberger nicht ins Spiel, das nutzte Wiest erneut aus und traf in der 40. Minute zum 2:0.

Friedberg gegen Erkheim: Gastgeber nutzen ihre Chancen

Nach der Pause zeigten die Friedberger zunächst ein anderes Gesicht. Etwa 20. Minuten lang präsentierten sie sich besser. Jedoch versäumten sie es, ihre Chancen zu nutzen. Erkheim war in dieser Beziehung besser, was Fabian Krogler in der 73. Minute bewies. Er traf zum 3:0.

Sehr kurios verlief dann das 4:0. Specht musste mit ansehen, wie seine Spieler dachten, dass ein Freistoß ihnen zusteht. Laut dem Trainer warteten sie darauf, den Ball zugespielt zu bekommen. Da der Freistoß aber Erkheim zustand, spielten die Gastgeber munter nach vorne und Thomas Petrich machte ungehindert das Tor. (schr-)

TSV Friedberg Zimmermann (Tor), Bür (ab 48. Franz), Mladenovic (ab 85. Seifert), Boser (ab 34. Bamario), Pietruska, Rajc, Bunk (ab 85. Roth), Bytyqi, Pfeifer, Makowski, Arkac (ab 48. Bülles) Tore 1:0 Wiest, 2:0 Wiest, 3:0 Krogler (73.), 4:0 Petrich Zuschauer 200

