vor 36 Min.

Friedberg sichert sich die Meisterschaft

Der TSV Friedberg sichert sich den Titel mit einem deutlichen Sieg zu Hause gegen den SC Griesbeckerzell. Der BC Rinnenthal freut sich über seinen ersten Heimsieg in diesem Jahr.

Von Otmar Selder und Thomas Losinger

Die Meisterschaft in der Kreisliga Ost ist entschieden. Friedberg gewinnt gegen den SC Griesbeckerzell mit 3:0. Rinnenthal freut sich über seinen ersten Heimsieg in diesem Jahr.

TSV Friedberg – SC Griesbeckerzell 3:0 Vor 260 Zuschauern präsentierte sich die Elf von Ali Dabestani in einer Topverfassung und der Sieg war hochverdient. Hätten Pietruska, Raic, Bunk und Co. nur einen Bruchteil ihrer toll herausgespielten Chancen genutzt, dann wären die „Zeller“ kaum um eine Kanterniederlage herumgekommen. Man merkte, wie emotional und wie konzentriert die Friedberger zu Werke gingen. Der Ball lief wie am Schnürchen und mit Pressing, Tempo und Spielzügen dominierten sie das insgesamt ausgezeichnete Spiel. In der 18. Minute vollstreckte Simon Bunk nach Vorlage von Mladenovic per Kopf zum 1:0 und weitere dicke Chancen machte SC-Schlussmann Schindele zunichte. Doch in der 42. Minute war er gegen den Kopfball von Mladenovic machtlos. Franki Rajc hatte das Leder mustergültig aufgelegt. Nach dem Wechsel blieben die Friedberger am Drücker und hatten weitere Möglichkeiten. „Hinten“ dirigierte Boser seine Truppe, sodass die Chancen der Gäste kaum vorhanden waren. Der eingewechselte schnelle Patrick Bülles machte dann nach Traumpass von Bytyqi den Sack zum 3:0 zu. Es war vielleicht das beste Spiel des TSV 1872 in dieser Saison und es kam zur rechten Zeit. Klar, dass Trainer Ali Dabestani mit kalten Getränken nass gespritzt wurde.

TSV Friedberg Zimmermann, Haug (46. Baur), Bamario, Pfeifer, Bytyqi, Mladenovic (75. Kain), Winter, Boser, Pietruska, Bunk (64. Bülles), Rajc – Tore 1:0 Bunk (17.); 2:0 Mladenovic (42); 3:0 Bülles (66.) – Zuschauer 260 – Schiedsrichter Alex Hartmann.

BC Rinnenthal – SSV Alsmoos-Petersdorf 2:1 Der BC Rinnenthal konnte in seinem Heimspiel gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf den ersten Heimsieg in 2019 feiern. Bis dies allerdings feststand, mussten die Zuschauer lange zittern. In den ersten 20 Minuten übernahmen fast nur die Gäste das Kommando. Alleine Torjäger Simonovic hatte in den ersten zehn Spielminuten drei Hochkaräter. Zweimal scheiterte er am starken Fuhrmann und einmal schob er ein Lechner-Zuspiel am langen Pfosten vorbei. In der 15. Minute dann die erste Chance für den BCR. Bradl hatte sich schön über die Außenbahn durchgesetzt, doch Rolle verpasste sein Zuspiel knapp. In der 20. Minute dann aber doch die Führung für die Hausherren. Birkmeiers Zuspiel vollendete Oswald gekonnt zur 1:0-Führung. Im Anschluss übernahm Alsmoos allerdings wieder das Kommando und wurde kurz vor der Halbzeit belohnt. Einen weiten Ball nahm Simonovic gekonnt an und ließ Fuhrmann keine Abwehrchance. Fast hätte Simonovic noch das 2:1 nachgelegt, aber wieder war Fuhrmann der Sieger im eins gegen eins. Halbzeit zwei begann dann mit einer zerfahrenen Phase. Beide Teams konnten sich nur wenig Zählbares erspielen. So musste ein Standard die erneute Rinnenthaler Führung bringen. Eine Reisinger-Ecke vollendete Rolle mit dem Kopf zur 2:1-Führung. Im Anschluss übernahm Alsmoos wieder die Initiative und der BCR verlagerte sich aufs Kontern. Der eingewechselte Demel und Bradl mit einem Kopfball an den Pfosten hatten hier die dicksten Möglichkeiten. Nachdem Graf aber in Halbzeit zwei den starken Simonovic sehr gut im Griff hatte, konnte Rinnenthal am Ende jubeln.

BCR Fuhrmann, Treffler, Raabe, Schlatterer, Reisinger, Graf, Zeug, Birkmeier, Oswald (46. Stadler), Bradl, Rolle (76. Demel) – Tore1:0 Oswald (20 Min.), 1:1 Simonovic (41. Min.), 2:1 Rolle (65. Min.) – Zuschauer 220 – Schiedsrichter Süss

