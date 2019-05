21:30 Uhr

Friedberg siegt im Stadt-Derby

Sportfreunde bezwingen Bachern in einem munteren Spielchen mit 3:2. Das Titelrennen bleibt spannend.

Von Fritz Sedl

Vor einer würdigen Kulisse von 230 Zuschauern war das Stadtderby eine klasse Partie – vor allem in den ersten 20 Minuten. Am Ende stand ein 3:2-Sieg der „Ostler“, die damit das Meisterschaftsrennen noch spannender machen.

Stadionsprecher Klaus Böller hatte noch nicht einmal die kompletten Aufstellungen verlesen, da stand es schon 1:0 für den Gast. Julian Böhm brachte Bachern mit dem ersten Angriff in Front. Die Antwort kam prompt: Bacherns Torhüter Daniel Neuse rutschte ein Freistoß von Kapitän Michael Holzberger aus den Händen, Marco Ender stand goldrichtig – 1:1 nach sieben Minuten. Es kam noch besser für die Hausherren. Valentin Schnur zog aus über 25 Metern ab und der Ball schlug neben dem Pfosten zum 2:1 ein (12.). Doch auch die Gäste mischten mit: Einen Konter schloss Marco Steinhart nach 18 Minuten überlegt zum 2:2 ab. Erst kurz vor der Halbzeit gab es wieder zwei Aufreger: Friedbergs Tarek Raboue traf nur den Pfosten (42.) und gleich darauf scheiterte Manuel Langenwalter an Gästetorhüter Neuse.

Siegtreffer per Kopfball

Lange Zeit war die zweite Halbzeit ausgeglichen und erst die letzte Viertelstunde wurde wieder lebendiger. In der 76. Minute kannte der Jubel in der Med-X5-Arena keine Grenzen mehr. Eine Freistoßflanke von Kapitän Michael Holzberger kam genau auf den Kopf von Manuel Langenwalter, der zum 3:2 einköpfte. In der 83. Minute konnten die Hausherren mit Mann und Maus auf der Torlinie dreimal hintereinander klären.

Tore 0:1 Böhm (1.), 1:1 Ender (7.), 2:1 Schnur (12.), 2:2 Steinhart (18.), 3:2 Langenwalter (76.) – Zuschauer 230 – Schiedsrichter Alexander Bleicher (Königsbrunn)

