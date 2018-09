Friedberg startet auswärts

13:00 Uhr

Die erste Mannschaft des TSV ist wieder in der 3. Liga im Einsatz. Das Team spielt gegen den TSV Niederviehbach

Von Michael Stöcker

Die neue Volleyballsaison in der 3. Liga Ost steht vor der Tür und die Herren des TSV Friedbergs sind erstmal auswärts gefordert. Das Team um Spielertrainer Christian Hurler ist am Samstag um 19.30 Uhr zu Gast beim TSV Niederviehbach.

Bereits in den vergangenen Spielzeiten lieferten sich beide Mannschaften besonders enge Partien, weshalb auch dieses Mal die Favoritenrolle nicht klar vergeben werden kann. Für die Friedberger wäre ein guter Start in die Saison extrem wichtig, da die dritte Liga dieses Jahr wieder sehr stark besetzt ist.

Umso wichtiger ist es, dass Hurler beim Saisondebüt auf den vollen Kader zurückgreifen kann. Nach zwei monatiger Vorbereitung ist das Team um Kapitän Juli Birkholz bereit für die neue Saison. Nachdem im letzten Jahr am Ende der fünfte Platz heraussprang, wollen die Friedberger dieses Jahr eine Platzierung unter den besten drei Teams anpeilen, dafür wäre ein Sieg am Samstag essenziell wichtig, um optimal in die Saison zu starten. „Hinter uns liegt eine harte Vorbereitung, in der wir intensiv an unseren Stärken und Schwächen gearbeitet haben. Die Jungs sind heiß auf die neue Saison und freuen sich endlich gemeinsam wieder auf dem Feld zu stehen“, so Kapitän Birkholz vor der Partie.

