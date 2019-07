14:54 Uhr

Friedberg tritt mit starkem Aufgebot an

Maimuna Seckas will zum Erfolg ihres Teams beim Mannschaftswettkampf in Mering beitragen.

Der TSV Friedberg schickt sechs Teams mit 27 Nachwuchsturnerinnen zum Gau-Wettkampf.

Mit einer überraschend großen Meldung an den Turngau Augsburg nimmt der TSV Friedberg am Wochenende in Mering an einem Mannschaftswettkampf teil. Er stellt ein Aufgebot von sechs Teams mit 27 Nachwuchsturnerinnen.

Trotz des heißen Sommerwetters der letzten Zeit wurde in den zurückliegenden Wochen an den Geräten Boden, Barren, Balken und Sprung mit Feuereifer fleißig trainiert und geübt, um neben den Einzelwettkämpfen auch im Mannschaftswettbewerb gute Noten zu holen. Mit Sicherheit werden es gerade die Jahrgänge 2013 bis 2010 der sechs- bis neunjährigen Mädchen nicht leicht haben, diesen Wettkampf fehlerfrei durchzustehen. Doch an Ehrgeiz fehlt es nicht.

Gute Chancen auf einen Treppchenplatz haben vor allem zwei Mannschaften. Die WK 26 und WK 27 der Jahrgänge 2007 bis 2009 sind mit Lena Kramer, Jessica Rollheiser, Theresa Janicher und Maimuna Secka stark besetzt. Maimuna, der die Geräte Boden und Balken besonders liegen, ist eine echte Bereicherung für die Mannschaft. Bereits im Mai wurde sie im Einzelkampf sechste von 40 Turnerinnen.

Beide Mannschaften der WK 26 und WK 27 haben nun die Chance, einen guten Wettkampf hinzulegen, der ihnen die Qualifikation zum Bayernpokal garantierten würde. Aber auch in der WK 23 der Sieben- und Achtjährigen gibt es mit Johanna Tobé und Pauline Linzenkirchner zwei junge Turnerinnen, die schon viel Wettkampferfahrung haben.

Inmitten der Kampfrichter sitzt auch das Friedberger Trainerteam, in deren Händen die faire Wertung aller teilnehmenden Mannschaften liegt. Gegner sind die umliegenden Vereine im Gau, der TV Augsburg, TSC Mering, TSV Gersthofen, TSV Haunstetten, TSV Göggingen, TSV Bobingen, TSV Dasing, TSV Inningen und der TSV Deuringen. (wm-)

Die Daten Samstag, 6. Juli; Mannschaftswettkampf im Geräteturnen weiblich; Veranstalter: Turngau Augsburg; Ausrichter: TV Mering; Sportstätte: Eduard-Ettensperger-Halle, Mering; Wettkampfbeginn: 8.15 Uhr

