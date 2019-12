vor 26 Min.

Friedberg verpasst die Sensation

Sportfreunde müssen sich im Achtelfinale des Bayernpokals geschlagen geben. Der Spitzenreiter der Bayernliga ist zu stark für die Ostler, die aber furios loslegen.

Von Dimitrios Sommer

Im Achtelfinale des Bayernpokals trafen die Basketballer der Sportfreunde Friedberg auf den klaren Favoriten, den TS Jahn München. Und der wurde am Ende auch dieser Favoritenrolle absolut gerecht und zog mit einem 90:70-Erfolg ins Viertelfinale dieses Wettbewerbs ein.

Im ersten Viertel ist Friedberg sensationell vorne

Vor einer gut besuchten Tribüne in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle Kulisse wollten die Friedberger „Ostler“ erstmals in die Runde der besten acht Mannschaften Bayerns einziehen. Zu Gast war kein Geringerer als der Tabellenführer der Bayernliga Süd, die TS Jahn München. Unerwartet stark ging der Gastgeber aus Friedberg ins Spiel und entschied das erste Viertel sensationell mit 23:19 Punkten für sich. Nur die getroffenen Dreipunktewürfe hielten die TS Jahn im Spiel.

Im zweiten Viertel aber schafften es die Friedberger nicht mehr, ihre einfache Chancen zu nutzen und auch die Würfe fielen nicht mehr so konstant in den Korb, wie noch in den zehn Minuten zuvor. Das nutzten die Münchner aus, drehten das Spiel und gingen ihrerseits mit einer 41:33-Führung in die Halbzeit.

Noch einmal bäumen sich die Sportfreunde auf

Im dritten Viertel gelang es den Sportfreunden, angetrieben durch das begeisterte Publikum, eine zwischenzeitliche 16-Punkteführung der Münchner wieder auf fünf Punkte „einzudampfen“. Allerdings zeigte sich im Anschluss, warum die Gäste aus München an der Tabellenspitze der Bayernliga stehen und aller Voraussicht nach am Ende der Saison in die Regionalliga 2 aufsteigen werden. Die Münchner gingen mit 63:53-Führung ins letzte Viertel.

Was dann folgte, war trotz des starken Aufbäumens der Friedberger eine Machtdemonstration des Teams aus der Landeshauptstadt. Die Gäste trafen nahezu alle freien Würfe und hatten am Ende des Spiels 20 Dreipunktewürfe auf ihrem Konto stehen. Letztendlich ging das Spiel mit einem Endstand von 90:70 hochverdient an die Münchner, die den Friedbergern ihre Grenzen aufzeigten.

War mit 18 Punkten bester Friedberger Werfer: Tim Bartel. Bild: Peter Kleist

Beste Werfer waren aufseiten der Friedberger Tim Bartel mit 18 Punkten, Stephan Hartl mit 16 Punkten und Tobias Jakob, der elf Punkte beisteuerte.

Rückrunde startet am 12. Januar

Das Abenteuer Bayernpokal ist für die Sportfreunde zwar beendet, allerdings hat man sich sehr gut verkauft und auf dem Weg ins Achtelfinale zwei höherklassige Mannschaften schlagen können.

Für die Rückrunde in der Bezirksoberliga erhofft man sich weiterhin tatkräftige Unterstützung durch die Zuschauer. Nach einer mehrwöchigen Winterpause findet das nächste Ligaspiel am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr in der heimischen Max-Kreitmayr-Halle statt. Gegner wird dann der TSV Schwaben Augsburg sein.

