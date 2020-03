10:28 Uhr

Friedberger Bezirksligisten sind diesmal zufrieden

TSV Friedberg gewinnt in Mertingen knapp, der FC Stätzling holt ein Remis. Sportfreunde siegen klar.

Von Peter Kleist

Getestet wurde viel, und oft fielen die Tests auch zur Zufriedenheit der Trainer aus. Der TSV Friedberg gewann, Stätzling spielte remis, und Kissing verlor – gegen einen Bezirksligisten.

TSV Friedberg auf gutem Weg

FC Mertingen – TSV Friedberg 2:3 „Wir liegen gut im Rennen“, sagte Friedbergs Trainer Markus Specht. Beim Bezirksliga-Kollegen aus der Nord-Gruppe, dem FC Mertingen, siegte seine Truppe verdient mit 3:2 Toren. Es war das erste „normale“ Vorbereitungsspiel auf „echtem“, wenn auch tiefem Rasen. Specht hatte seine Stammmannschaft ziemlich beisammen und es lief recht gut. Etwas Sorgenfalten gab es, weil Kapitän Marcel Pietruska ebenso wie Michael Pfeifer angeschlagen ausgewechselt werden mussten. Auffällig, dass sich in der Offensive der junge Kevin Makowski mehr und mehr in den Vordergrund spielt und auch diesmal wieder mit einem Tor am Erfolg beteiligt war. Stark in Mertingen agierte das zentrale Friedberger Mittelfeld mit Bujar Bytyqi und Marko Mladenovic, der das 3:2 per Elfmeter markierte. Die Treffer fielen alle in der ersten halben Stunde. (pt)

Tore 1:0 Patrick Gaugenrieder (7.), 1:1 Kevin Makowski (17.), 2:1 Stefan Spingler (21.), 2:2 Simon Bunk (27.), 2:3 Marko Mladenovic (30, Elfmeter)

Früher Platzverweis schwächt Stätzling

FC Stätzling – SC Oberweikertshofen 1:1 Das, was Stätzlings Trainer Andreas Jenik in diesem Test gegen den oberbayerischen Bezirksligisten ausprobieren wollte, das wurde schon nach knapp einer halben Stunde über den Haufen geworfen. Denn nach 28 Minuten war die Partie für Maximilian Heiß mit einer Gelb-Roten Karte beendet. „Da konnten wir natürlich nicht mehr das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, so Jenik, der sich etwas mehr Fingerspitzengefühl vom Unparteiischen gewünscht hätte. „Max sah Gelb wegen Ballsperrren und dann noch mal für ein Foul, für das man nicht zwingend hätte Gelb ziehen müssen“, sagte der FCS-Trainer. Insgesamt war er aber mit dem Spiel zufrieden, es sei ein „guter Test gegen einen guten Gegner“ gewesen.

Tore 0:1 Mehmet Ayvaz (15.), 1:1 Simon Adldinger (55.)

Kein berauschendes Spiel

Kissinger SC – TSV Aindling 0:2 In einem nicht gerade aufsehenerregenden Spiel zeigte der Gastgeber dennoch eine gute Leistung. Man stand in der Defensive sehr sicher und hatte auch zwei hochkarätige Chance. Marius Horak vergab freistehend (3.), und Pascal Maders Heber in der 21. Minute lenkte TSV-Torsteher Alexander Bernhardt mit den Fingerspitzen zur Ecke. Aindling verzeichnete nur wenige Konter, von denen kaum einer richtig gefährlich war. Nur ein Schrägschuss von Mark Radoki in der 25. Minute ließ aufhorchen. Aindlings Trainer Roland Bahl ließ in der Halbzeit ein weit zu hörendes Donnerwetter auf seine Mannschaft nieder, das zeigte Wirkung. Der Gast nahm das Heft in die Hand und erzielte nach zwei kapitalen Böcken in der KSC-Abwehr zwei Treffer, die zum 2:0-Sieg reichten. Zunächst war der eingewechselte Andreas Kratzer erfolgreich (54.), dann erzielte Patrick Modes (72.) den Endstand. Beim Kissinger SC überwog eine Woche vor dem geplanten Punktspielstart das Positive. (rgw)

Kissinger SC II Kissings Zweite spielte am Freitagabend mit dem SV Prittriching und dem SV Mering ein kurzfristig anberaumtes Blitzturnier mit einer Spielzeit von jeweils 45 Minuten. Im ersten Spiel schlug Mering den SV Prittriching mit 2:1, der KSC gewann gegen die Prittrichinger mit 3:0. Torschützen waren Fabian Volk und zweimal Roman Große. Im dritten Spiel gegen Mering gab es bei widrigen Wetterbedingungen ein torloses Unentschieden. Am Samstag hatte man den TSV Mühlhausen zu Gast und gewann verdient mit 3:2. (rgw)

Tore 1:0 Roman Große (19.), 1:1 Todor Todorov (30.), 2:1 Roman Große (76.), 2:2 Daniel Dodaro (80.)., 3:2 Roman Große (89.)

Absteiger ist kein Prüfstein

Klingen – SF Friedberg 0:5 Kein Prüfstein für die Sportfreunde Friedberg war der Kreisklassen-Absteiger Klingen. Auch wenn bei den Friedbergern mit David und Johannes Huber, Valentin Enderle sowie Safak Cetinjkaya und Valentin Schnur fünf Stammfehler fehlten, war es eine einseitige Angelegenheit für die Friedberger. Schon vor dem Seitenwechsel hatten die Sportfreunde bei einer 3:0-Führung für klare Verhältnisse gesorgt. Das am schönsten herausgespielte Tor war das 5:0 in der 88. Minute durch Jan Pupeter. (FSE)

Tore 0:1 Michael Holzberger (15.), 0:2 Tarek Raboue (35.), 0:3 Manuel Langenwalter (43.), 0:4 Jan Pupeter (80.), 0:5 Jan Pupeter (88.)

