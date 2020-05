vor 32 Min.

Friedberger Kunstturner drehen ein Fitness-Video

Die Trainer des TSV Friedberg haben einen straffen Plan für die Zwangspause während der Corona-Krise entworfen. Hier ist das effektive Mitmachprogramm zu sehen.

Von Sabine Roth

Als es im März hieß, dass die Gerätehalle geschlossen bleibt, gaben die Trainer des TSV Friedberg ihren Kunstturn-Kindern gewisse Übungen für zu Hause an die Hand. Das hätte vorerst auch ausgereicht. Aber nachdem die Corona-Pause nun immer länger dauert, ist daraus mehr entstanden.

„Uns allen fehlt die Hallenluft immer mehr. Die Kinder fehlen uns sehr. Der Frust gegen Corona nimmt zu. Doch wie kann man dieses Flair in unser Wohnzimmer bringen? Darüber haben wir uns gemeinsam mit den jüngeren Trainern Gedanken gemacht und so ist dieses witzige, aber auch effektive Video entstanden“, sagt TSV-Cheftrainerin Susi Kraisy. „Wir haben erkannt, dass die Kinder mehr kontrolliert werden müssen und sinnvolle Vorgaben brauchen, an die sie sich halten müssen. Sonst klappt das nicht.“

Training für die Beine und das Gesäß: Übungsleiterin Sabrina Hupe zeigt im Video, wie lange man den Wandstütz halten muss. Bild: Sabine Roth

Deshalb haben sich die Trainer entschieden, einen konkreten Plan für das Home-Training zu erstellen mit einem anschaulichen Video dazu. Das Ganze ist aber nicht nur für die Kunstturn-Kinder gedacht. Jeder kann mitmachen, auch die Eltern. „Wenn sie am Tag schon als Hauslehrer im Einsatz sein müssen, dürfen sie am Abend kontrollieren, dass ihre Kinder den Trainingsplan auch richtig ausführen. Wir freuen uns aber auch, wenn alle Eltern das Kraft- und Ausdauertraining selbst mitmachen“, sagt Kraisy und zwinkert mit den Augen. Das Einzige, was man dazu braucht, ist etwas zum Trinken, bequeme Sportkleidung, eine weiche Matte am Boden und später noch Laufschuhe. „Für die Eltern reicht zur Not eine bequeme Sitzposition aus, aus der sie ihren Kindern gute Ratschläge geben können.“

Friedberger bieten Übungen für draußen und drinnen

Inzwischen gibt es sogar einen eigenen Instagram-Account. Im Video, das mit schwungvoller Musik hinterlegt ist, gibt es wie bei einem funktionalen Training zwischen den einzelnen Übungen festgelegte Pausenzeiten. Man kann die Übungen entweder draußen im Garten oder drinnen ausführen. Zuerst wärmt man sich mit Hampelmännern, Hocksprüngen, Dribbeln auf der Stelle, Ausfallschritten im Wechsel gesprungen, High Knees und Seilspringen – wenn Platz ist – auf. Weiter geht es mit Kniebeugen, Wandsitzen, Vierfüßler und Strecksprüngen aus der Hocke an die Beine und das Gesäß.

Danach werden der mittlere Körper und die Schulter mit verschiedenen Handständen, einer Brücke und Schulterschieben trainiert. Mit Klimmzügen, Bizeps-Curls, Dips, engen Liegestützen und dem sogenannten Flaschenzug geht es anschließend an Bizeps und Trizeps. Dann kommt der Oberkörper mit Liegestützen in verschiedenen Variationen, dem Winkelstütz, Unterarmstütz und dem Beckenheber an die Reihe, bevor der Bauch trainiert wird. Vor dem Cool-Down sorgen verschiedene Sprünge, Handstände und Räder für die nötige Körperspannung. Um die Ausdauer zu trainieren, wird regelmäßiges Joggen empfohlen. Das sei ganz wichtig und dürfe nicht vergessen werden.

Video des TSV Friedberg soll zur Motivation beitragen

„Durch die festgelegten Zeiten im Video ist die Versuchung nicht so groß zu schummeln. Insgesamt sind es rund 35 Übungen, deshalb dauert das Video gut eineinhalb Stunden“, weiß Kunstturn-Trainerin Julia Roth. „Zuerst wollten wir nur einen Plan erstellen. Doch ein Video motiviert einfach mehr“, so Roth. So hat sich jeder der rund zwölf Trainer bestimmte Übungen ausgewählt und von sich eine Sequenz dazu mit dem Handy gefilmt. Bis alles sortiert, in die richtige Reihenfolge gebracht, geschnitten und mit passender Musik hinterlegt war, brauchte es viele Stunden. Fabian Rohrmoser hat dafür gerne seine Freizeit investiert.

Dass das Trainingsvideo jetzt schon über 300 Aufrufe auf Youtube hat, freut ihn und das ganze Trainerteam umso mehr. „Wir sind stolz auf unsere Turnfamilie, obwohl wir uns gerade nicht sehen. Es ist schön, dass der Zusammenhalt unter den Trainern so groß ist, egal ob die jungen oder älteren Trainer und wir dieses Gefühl auf die Kinder übertragen dürfen“, so Susanne Kraisy.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen