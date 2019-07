vor 33 Min.

Friedberger Paar feiert Erfolge

Petra und Heinz Bolleininger starten bei den deutschen Tanzschulmeisterschaften.

Früh aufstehen hieß es vor Kurzem für das Friedberger Ehepaar Petra und Heinz Bolleininger. Das tanzbegeisterte Paar machte sich nämlich auf den Weg nach Mannheim, um bei den DAT Deutschen Tanzschulmeisterschaften für ihren Verein TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg anzutreten. DAT steht für Deutsches Amateur Turnieramt.

Nach Erfolgen beim Bayern-Cup 2019 und bayerischen Meister- und Vizemeistertiteln in den Jahren zuvor, wagte sich das Ehepaar auf neues Parkett. Die beiden wurden im Mannheimer Rosengarten in den Kategorien der Standard- und Lateintänze sowohl von einer fachkundigen Jury bewertet als auch mit der deutschlandweiten Konkurrenz verglichen. Sie bewiesen, dass sie es durchaus auf nationaler Ebene mit Paaren anderer Tanzschulen und -vereinen aufnehmen können. Heinz und Petra Bolleininger ertanzten sich in der Hobby-League Standard einen vierten Platz und schafften es in der zweiten Kategorie, den Lateintänzen, sogar aufs Treppchen. Dort belegten sie einen hervorragenden dritten Platz und erhielten die Weiterleitung zur nächsthöheren Stufe „Rising Star“. Hier sprang als Krönung des langen Tages ein toller fünfter Platz heraus und die beiden Friedberger konnten stolz den Heimweg in die Herzogstadt antreten.

