vor 19 Min.

Friedberger Sideris Tasiadis flieht vor dem Winter

Der Friedberger Sideris Tasiadis beim Trainingslehrgang der Kanuten in Al Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Friedberger bereitet sich bei angenehmen Temperaturen in den Arabischen Emiraten auf die olympische Saison vor. Auch Selina Jones und Julian Lindolf sind in Al Ain.

Von Marianne Stenglein

Es ist Winter und die Wassertemperaturen am Augsburger Eiskanal lassen trotz des fehlenden Schnees zu wünschen übrig. Die Kanuten aus der Region setzten daher auf Training in wärmeren Gegenden.

Zum Teil befindet sich die A-Mannschaft zur Vorbereitung auf die Wettkampfsaison im australischen Penrith in New South Wales.

Nicht so der Friedberger C1-Spezialist Sideris Tasiadis, der sich mit zwei Trainingslagern in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Wettkampfsaison 2020 vorbereitet. Schließlich möchte er bei den Europameisterschaften, die Mitte Mai im englischen Lee Valley bei London stattfinden werden, das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 sichern.

Selina Jones und Julian Lindolf auch dabei

Die zweite Friedbergerin Selina Jones, die ihren dritten Platz im Einzel bei der U23-Weltmeisterschaft letztes Jahr feiern konnte, möchte dieses Jahr bei den nationalen Qualifikationen in Markkleeberg einen der begehrten Plätze für die bevorstehende World-Cup-Saison besetzen. Sie trainiert daher gerade wie auch der Canadier-Einer-Nachwuchspaddler Julian Lindolf – ebenfalls aus Friedberg und Kanu Schwaben Mitglied – mit der U23-Mannschaft in Al Ain.

Kanu-Strecke in einer Oase

Eine künstlich angelegte Wildwasserstrecke liegt in der Oase Al Ain am Fuße des Jebel Hafeet Gebirges. Die Wildwasserstrecke Wadi Adventure lässt mit einem Schwierigkeitsgrad der Stufe vier eine optimale Vorbereitung zu.

Bei sommerlichen Temperaturen und einer Wassertemperatur von circa. 22 Grad lassen sich gut im Wildwasser technische Schwierigkeiten und simulierte Wettkämpfe trainieren.

Tagesausflüge nach Dubai zum berühmten Burj Kahlifa oder zur atemberaubenden weißen Moschee stehen auf dem Programm. Anfang März geht es dann wieder zurück in die Heimat.

