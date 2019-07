vor 4 Min.

Friedberger Spielerinnen genießen das Finale

Der TSV zeigt beim Erdinger Meistercup eine gute Leistung gegen höherklassige Gegner

Von Philipp Schröders

Die Fußballerinnen des TSV Friedberg waren nicht mit großen Ambitionen zum TSV Neustadt/Donau gefahren, auf dessen Gelände am Samstag der Erdinger Meistercup stattfand. Aber sie haben die Teilnahme am Finale genossen.

Trainer Matthias Veselka sagte: „Wir waren von der Liga her eine der unterklassigsten Mannschaften und mussten gegen drei höherklassige Mannschaften antreten.“ Die Fußballerinnen kamen dann auch nicht über die Gruppenrunde hinaus. Aber Veselka sagt: „Wir haben in den ersten zwei Spielen gut mithalten können.“ Das zeigen auch die Ergebnisse. Zunächst trafen die Friedberger Frauen, die in der kommenden Saison in der Kreisliga spielen, auf die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf. Die Damenmannschaft hat in der vergangenen Saison den ersten Platz in der Bezirksoberliga belegt. Am Ende musste sich Friedberg mit 0:2 geschlagen gegen.

Danach stand die Partie gegen den TSV Aufhausen, dem Meister der Bezirksliga Süd, an. „Wir hätten das Spiel gewinnen können. Wir hatten sehr viele Chancen, leider hat dann aber Aufhausen das Tor erzielt.“ Somit ging die Partie mit 1:0 an die Oberpfälzerinnen.

Im letzten Gruppenspiel trafen die Friedbergerinnen auf den künftigen Bayernligisten FC Ruderting. Sie unterlagen deutlich mit 0:6.

Dennoch waren die Friedbergerinnen zufrieden, an dem Finale teilgenommen zu haben. Das Turnier wird gemeinhin auch als Champions League der Amateure bezeichnet. „Letzten Endes war es ein tolles Erlebnis“, sagte Veselka. Das Team nahm sich auch die Zeit, das Rahmenprogramm zu genießen. Das umfasste beispielsweise die Möglichkeit, sich massieren zu lassen, und Aktivitäten wie Torwandschießen. Bei der schwäbischen Vorrunde beim SV Stöttwang hatten die Friedbergerinnen ja bereits ihr Geschick bewiesen. Beim Rahmenwettbewerb mit Disziplinen wie Zielschießen, Schussgeschwindigkeitsmessung oder Jonglieren belegten sie den zweiten Platz und qualifizierten sich so für das Finale.

Beim Finaltag in Neustadt gefiel es Veselka und den Spielerinnen aber auch, die Partien der teilweise hochklassig agierenden Teams, wie Greuther Fürth, zu verfolgen. Während der Trainer schon vor dem Endspiel nach Hause musste, blieben seine Schützlinge bis zur Siegerehrung.

In der finalen Begegnung sahen sie einen Gegner, mit dem sie sich zuvor gemessen hatte. Im Frauen-Endspiel bezwang der Bayernliga-Meister SC Würzburg-Heuchelhof den FC Ruderting mit 1:0. (schr-)

