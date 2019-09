vor 54 Min.

Friedberger TSV-Frauen beweisen in München ihr Können

Bei der Seniorenmeisterschaft in München sind die TSV-Damen die Besten ihrer Altersklasse.

Die deutschen Team-Seniorenmeisterschaften in München waren das große Ziel des Seniorinnen-Teams des TSV Friedberg. Die Motivation, sich für den Wettkampf zu qualifizieren, war aufgrund des diesjährigen Austragungsorts in der bayerischen Landeshauptstadt besonders hoch. Nach dem entsprechenden Wettkampf Ende Mai hieß es zunächst abwarten – Ende August kam dann die erlösende Nachricht: Aufgrund eines Verzichtes einer anderen Mannschaft konnte das siebenköpfige Team in der Altersklasse W30/35 nachrücken und durfte sich mit den besten Seniorinnen Deutschlands messen. In sieben Disziplinen sowie der Viermal-100-Meter-Staffel mussten Punkte gesammelt werden, die Leistungen von jeweils zwei Athletinnen pro Disziplin werden dabei gewertet.

Frauen des TSV-Friedberg stellen neue Saisonbestleistungen auf

Den Auftakt über 100 Meter machten Anja Seidel und Kerstin Hahner. Beide stellten dabei, perfekt zum Jahreshöhepunkt, mit 13,94 Sekunden und 14,08 Sekunden eine neue Saisonbestleistung auf. Kerstin Hahner stellte sich später noch der längeren Laufstrecke, den 800 Metern. Auch hier gelang ihr mit 2:44,02 Minuten eine Saisonbestleitung. Unterstützt wurde sie in der Wertung von Ruth Schmid (2:59,68 Minuten). Trainerin Angelika Peschke lieferte in ihrer Paradedisziplin, dem Hochsprung, mit einer Höhe von 1,40 Metern wichtige Punkte für das Gesamtergebnis. Julia Löhle kam nahe an ihre Bestleistung heran und übersprang 1,30 Meter. Birgit Weichselbaumer gelang mit 4,66 Metern im Weitsprung eine weitere Saisonbestleistung. Kerstin Hahner ergänzte mit 4,24 Metern.

Beim Kugelstoßen wurden 9,30 Meter von Angelika Peschke und 8,70 Meter von Birgit Weichselbaumer gewertet. Anja Seidel debütierte im Diskuswurf mit guten 22,05 Metern, Angelika Peschke gelang eine Weite von 27,73 Metern. Die abschließende Viermal-100-Meter-Staffel in der Besetzung Birgit Weichselbaumer, Kerstin Hahner, Regina Bayer und Anja Seidel kam nach 55,57 Sekunden ins Ziel. Im Gesamtergebnis kam das Team auf 6288 Punkte und Platz Fünf. Am meisten freute sich wohl Trainerin Angelika Peschke über dieses Ergebnis – neben der guten Platzierung ist das Team die beste bayerische Mannschaft der Altersklasse W30/35 – und das im Lieblingsstadion der Trainerin.

Themen folgen