vor 17 Min.

„Friedberger Tage“ bei den French Open

Yannick Hanfmann war 2015 der letzte Sieger eines ITF-Turniers in Friedberg – in Paris scheiterte er nun in Runde eins an Rafael Nadal.

Tennis: Beim Garnd-Slam-Turnier in Paris sind einige ehemalige Sieger des Friedberger ITF-Turniers zu sehen.

Von Peter Kleist

Zwar gibt es das ITF-Challenge-Turnier auf der Anlage des TC Friedberg schon seit 2016 nicht mehr, aber dennoch tauchen mit steter Regelmäßigkeit auch bei den ATP-Grand-Slam-Turnieren immer wieder Spieler auf, an die man sich beim TC Friedberg erinnert.

Ein Spiel seines Lebens durfte so beispielsweise Yannick Maden auf der Anlage von Roland Garros in der französischen Hauptstadt bestreiten. Der 29-Jährige, mittlerweile die Nummer 114 der Welt, kämpfte sich bravourös durch die Qualifikation, besiegte in Runde eins dann auch den Belgier Kimmer Coppejans in drei Sätzen (7:5, 7:6, 6:3), um dann gegen Rafael Nadal antreten zu dürfen. Dort hatte er gegen den wohl weltbesten Sandplatzspieler keine Chance und verlor mit 1:6, 2:6 und 4:6. Maden spielte zweimal in Friedberg. 2013 verlor er im Finale gegen Steven Moneke (6:2, 1:6, 4:6), ein Jahr später unterlag er im Halbfinale dem späteren Sieger Podlipnik-Castillo mit 2:6 und 4:6. 2013 hatte sich Yannick Maden in der zweiten Runde gegen den Friedberger Lokalmatadoren David Thurner in drei Sätzen mit 3:6, 6:2 und 6:2 durchgesetzt.

Auch Yannick Hanfmann trifft auf Nadal

Nadal hatte es schon in Runde eins mit einem Friedberger Turniersieger zu tun bekommen: mit Yannick Hanfmann. Der 27 Jahre alte Hanfmann ist derzeit auf Position 180 der ATP gelistet. Hanfmann gewann 2015 die bislang letzte Auflage des Friedberger ITF-Turniers gegen Gavin van Peperzeel mit 6:2 und 6:2. Auch der 27-Jährige überstand die Qualifikation, war aber beim 2:6, 1:6, 3:6 gegen Nadal letztlich ohne echte Chance.

Auch Oscar Otte, der in Paris direkt ins Hauptfeld kam, schlug 2015 schon in Friedberg auf. Damals war der noch 25 Jahre alte Spieler an Position sieben gesetzt, scheiterte dann aber im Viertelfinale an van Peperzeel. Otte siegte in Paris in Runde eins gegen Malek Jaziri (6:3, 6:1, 4:6, 6:0) und traf dann in Runde zwei auf den Schweizer Roger Federer. Dabei hielt er mit dem Weltstar lange mit, verlor aber mit 4:6, 3:6 und 4:6 am Ende doch glatt.

Ein ehemaliger Publikumsliebling scheitert

Ein einstiger Friedberger Publikumsliebling hat es diesmal nicht ins Hauptfeld geschafft: Dustin Brown, Finalist in Friedberg 2007, scheiterte in der Qualifikation. Und der Premierensieger der Friedberger ITF-Turniere, der Lette Ernests Gulbis, der im Jahr 2005 als Qualifikant in Friedberg gegen Marcel Zimmermann triumphiert hatte, verlor in Paris in Runde eins gegen den Norweger Casper Ruud mit 2:6, 6:7 und 0:6.

Und noch ein Sieger aus Friedberg war auf der großen Bühne in Paris zu sehen: Pierre-Hugues Herbert. Der 28 Jahre alte Franzose gewann 2010 in Friedberg an der Seite des Amerikaners Nicolas Meister den Doppelwettbewerb. In Paris besiegte er in Runde eins den Russen Daniil Medvedev in fünf Sätzen, um dann seinem Landsmann Benoit Paire ebenfalls in fünf Sätzen zu unterliegen. (pkl)

Themen Folgen