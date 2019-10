06:34 Uhr

Friedberger Tanzpaare lassen aufhorchen

Beim internationalen Turnier am Bodensee landen Petra und Heinz Bolleininger in der Latein-Hobby-League auf Platz eins.

Drei Tanzpaare des Vereins TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg nahmen mit großem Erfolg teil am Internationalen Tanzturnier Standard/Latein „ Bodensee tanzt“ in Friedrichshafen.

Das Turnier wurde ausgerichtet von der Tanzschule „No. 10.“ Die Wettbewerbe wurden ausgetragen in den Latein- und Standard-Tänzen. Die Tänzer starteten in den drei Klassen Hobby-League, Rising Star und Super-League. Die einzelnen Klassen waren weiter unterteilt in eine A (Amateur)-Reihe und eine M (Master)-Reihe. Die angenehme und lockere Atmosphäre des Turniers trug bei den Teilnehmern sehr viel zum Spaß am Tanzen bei.

Für Jutta und Peter Rehwaldt war es der erste Start bei DAT-Tanzturnieren. Sie belegten auf Anhieb einen hervorragenden zweiten Platz in der Latein Hobby-League, A-Reihe.

Petra und Heinz Bolleininger legten nach und gewannen das Turnier in der Latein Hobby-League, M-Reihe.

Größter Erfolg des TSC Friedberg

Am Nachmittag gingen dann drei Paare des TSC an den Start bei den Standard-Wettbewerben. Jutta und Peter Rehwaldt erreichten einen guten vierten Platz in der Standard-Hobby-League, M-Reihe. Karin und Christian Kirr belegten mit einer sehr guten Leistung den zweiten Platz, ebenfalls Hobby-League, M-Reihe. Petra und Heinz Bolleininger qualifizierten sich in der Sichtungsrunde der Hobby-League für die Rising Star-Klasse. Nach der Sichtungsrunde dieser Klasse durften sie in der M-Reihe tanzen und erreichten im Finale den ersten Platz. Das war bisher der größte Turniererfolg des TSC Friedberg bei DAT-Tanzturnieren.

