vor 1 Min.

Friedberger Team sichert sich den ersten Platz

Die TSV-Sportler lassen beim Bezirksligaentscheid in Immenstadt die Konkurrenz hinter sich. Dabei müssen sich alle auch auf einige neue Strecken einstellen.

Von Irene Nell

Die Schwimmer des TSV Friedberg mussten sich umstellen. Beim Bezirksligaentscheid der deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMMS) in Immenstadt gab es in diesem Jahr einige Neuerungen.

Zu den bisher 13 verschiedenen Wettkampfstrecken, welche von je zwei verschiedenen Schwimmern der jeweiligen Damen- und Herrenmannschaft absolviert werden müssen, kam in diesem Jahr auch in der weiblichen Wertung die lange Strecke über 1500 Meter Freistil sowie 800 Meter in der männlichen Wertung neu dazu. Ebenso für beide Teams die drei Kurzstrecken über je 50 Meter Rücken, Brust und Schmetterling. Ebenfalls neu war die Erlaubnis für fünf Starts je Schwimmer.

Geschwommen wird in der offenen Wertung

Geschwommen wurde in der offenen Wertung, das heißt, dass Schwimmer aller Jahrgänge unabhängig von ihren Meldezeiten gegeneinander antreten konnten. Gewertet wurden die Zeiten nach der FINA-Punktetabelle und die wurden auf die Teamwertung umgerechnet, woraus der Sieger ermittelt wurde. Damen- und Herren-Mannschaften wurden separat gewertet.

Eine Herausforderung auch für die Trainer Susanne Spaar und Manuela Spörl. Schließlich gilt es grundsätzlich, für jeden Start die taktisch beste Schwimmerauswahl zu treffen, um möglichst viele Punkte zu erschwimmen. Das Männerteam mit Schwimmern der Jahrgänge 2008 bis 1970 wollte nach den zweiten und dritten Plätzen der vergangenen Jahre endlich nach dem Mannschaftssieg greifen.

TSV Friedberg setzt sich an die Spitze

Hierfür galt es jedoch erst einmal, die Schwimmer von Delphin Augsburg, welche sogar mit zwei Mannschaften am Start waren, zu schlagen. Auch das Team Buron aus Kaufbeuren war ein ernst zu nehmender Gegner. Nichtsdestotrotz schaffte die Herrenmannschaft mit Michael Bitzl, Henning Bruggey, Thomas Schmeikal, Christian Jaumann, Michael Geppert, Simon Stengl und Jochen Rehbehn es, die Gegner in Schach zu halten und triumphierte mit hervorragenden Leistungen. Mit einer Gesamtpunktzahl von 10994 lagen sie schlussendlich 1538 Zähler vor dem zweitplatzierten TSV Obergünzburg und sicherten sich in der Mannschaftswertung den angepeilten ersten Platz.

Bei den Damen sind elf Teams dabei

Bei den Damen waren insgesamt elf Mannschaften am Start. Auch hier konnten die Friedberger mit ihrem Team – bestehend aus Wettkämpfern der Jahrgänge 1972 bis 2006 – die Leistungen der vergangenen Jahre toppen und schafften es, sich noch vor dem Gastgeber TSV 1860 Immenstadt in der vorderen Hälfte zu platzieren.

Für die gute Gesamtpunktzahl von 9909 Zählern sorgten Eva Huber, Hannah Bruggey, Emily Winter, Joy Jana Nell, Weda Kujawa, Lisa Marschall, Ina Rehbehn und Michelle Schönfeldt.

Abteilungsleiterin Susanne Spaar war voll des Lobes für ihre Teams. Waren sie doch schon um 6 Uhr morgens von Friedberg aus in Richtung Allgäu gestartet. Dass der Kampfgeist bis zum letzten Wettkampf am frühen Abend aufrechterhalten werden konnte, zeigt auch die mentale Stärke der Wettkampftruppe. Nach dem 14-Stunden-Tag kam die Mannschaft erschöpft, aber stolz wieder daheim in der bayerischen Herzogstadt an.

Themen folgen