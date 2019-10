vor 5 Min.

Friedberger Trio in Israel gelandet

In bester Verfassung präsentiert sich die deutsche Nationalmannschaft zu den Europameisterschaften 2019 nach der Ankunft in Tel Aviv/Holon in Israels. Unter ihnen ganz links des Friedberger Trio Lucia Gaag, Emelie Brauchle, Mitte, und Laura Kirschner, unten Foto: Felix Kuntoro

Lucia Gaag, Emilie Brauchle und Laura Kirschner starten ab Freitag bei der Europameisterschaft.

Von Wlad Ljubimov und Werner Miller

Aviv Nach langer Vorbereitungszeit und unzähligen Trainingsstunden sind nun die jungen Akrobatinnen des TSV Friedberg – Lucia Gaag, Emelie Brauchle sowie Laura Kirschner – auf dem Weg zu ihrem Highlight des Jahres: Der Europameisterschaft der Sportakrobatik in Israel.

Den Traum, Deutschland bei internationalen Meisterschaften zu vertreten, verfolgen die drei schon seit mehreren Jahren. In diesem Jahr gelang ihnen die Qualifikation und somit die Aufnahme in die Nationalmannschaft, als alleinige Repräsentanten Bayerns innerhalb der Mannschaft.

Intensiv trainiert und Feinschliff geholt

Seit der Bekanntgabe im Juli diesen Jahres trainierten die Mädchen mit starkem Willen und noch fokussierter an ihrem Ziel. Nach den letzten zwei internationalen Turnieren im polnischen Zielona Gora und in Mainz bestätigten die drei ihre gute Form und reisten jeweils mit Goldmedaillen um den Hals heim. Beim letzten Zusammenkommen der Nationalmannschaft zum Kaderlehrgang in Aalen konnten noch wertvolle Tipps vom Bundestrainer und seiner Vertreterin eingeholt und der letzte Feinschliff getätigt werden.

Mit diesem guten Gefühl und der riesigen Vorfreude auf dieses große Ereignis haben Lucia, Emelie und Laura ihre Reise begonnen. Mit dem Zug ging es am vergangenen Montag zunächst nach Berlin, wo sich die Nationalmannschaft getroffen hat.

Das erste Training ist schon absolviert

Am Dienstag in der Früh ging es dann gemeinsam mit dem Flieger nach Tel Aviv, wo bereits am selben Tag noch ein erstes Training absolviert wurde, um sich schon mal an die große Halle zu gewöhnen.

Für Lucia, Emelie und Laura beginnt der Wettkampf am Freitag, 25. Oktober, mit ihrer neu choreografierten Balanceübung. Am Sonntag, 27. Oktober, zeigen sie dann ihre Tempoübung. Und danach beginnt das lange Warten, ob ihnen der Finaleinzug geglückt ist.

Bis dahin heißt es, das gute Wetter außerhalb der Sporthalle, die Gemeinschaft innerhalb der Nationalmannschat und die allgemein gute Stimmung genießen.

