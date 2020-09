vor 18 Min.

Friedberger Wasserskiläufer heben ab

Plus Für viele Sportler des WSV Friedberg ist es der erste Wettkampf des Jahres. Dennoch sahnen die heimischen Wettkämpfer viele Medaillen ab und machen den Sieg unter sich aus.

Von Andreas Hillenbrand

In einer für den Wasserskisport außergewöhnlichen Saison nutzen die Friedberger Wasserskiläufer die größtenteils wettkampffreie Zeit, um mehr zu trainieren. Dabei nutzten sie in diesem Jahr erstmals auch die Trainingsmöglichkeiten am Boot, da in diesem Jahr in Friedberg keine Schanze installiert ist. Für die meisten Friedberger war der Cup in Kiefersfelden der erste Wettkampf 2020.

Erst kurzfristig entschieden die Trainer gemeinsam mit Carlo Müller vom WSV Friedberg, dieses Jahr auch am Boot zu starten. Mit nur sieben Tagen Training war das Ziel, erst einmal Erfahrungen in der Altersklasse U17 zu sammeln. Bereits im Slalom gab es für Müller die erste Überraschung – er zog in das Finale ein. Dort bestätigte er mit zwei Bojen an der 18,25-Meter-Leine seine Trainingsleistungen und den vierten Rang aus dem Vorlauf. Im Trickski lief es noch etwas besser und er gewann die Bronze-Medaillen.

Meistertitel im Springen für Laura Hillenbrand

Laura Hillenbrand holte überraschend den deutschen Meistertitel im Springen in einem äußerst knappen Finale. Mit Bronze im Trickski, Slalom und der Kombinationswertung bestätigte sie ihre aufsteigende Form auch am Boot. In der parallel stattfindenden offenen Klasse konnte sie mit dritten Plätzen im Slalom, Springen und der Kombination ebenfalls überzeugen.

Nach Runde eins lagen Paula Götz und Leni Bauer beim Slalom-Wettbewerb in Kiefersfelden gleichauf. In der zweiten Runde scheitert Bauer an der letzten Boje und wurde hinter Götz Zweite. Erste Wettkampf-Erfahrungen sammelte Lara Müller, die Rang fünf belegte. Im Trickski belegte Götz den zweiten Platz und Lara Müller wurde Vierte. Im abschließenden Springen sicherte sich Paula Götz beim Premierensprung im Wettkampf neben dem Sieg in dieser Disziplin auch die Kombinationswertung.

Etwas kleiner als geplant war das Friedberger Starterfeld in der Klasse Junior Boys U15, da Nils Quigley sich schonen musste. In der ersten Runde lag Carlo Müller noch mit dem Dritten gleichauf, am Ende fehlten ihm anderthalb Bojen für das Podest. Eine sehr gute Leistung zeigte der elfjährige Luis Bauer, der mit zwei Bojen bei 55 Stundenkilometern auf dem achten Platz landete. Im Trickski fuhr Carlo Müller mit 700 Punkten ins vordere Mittelfeld. Zwar war es kein Podestplatz, aber für die Kombinationswertung holte er wichtige Punkte. Über sich hinaus wuchs Müller im Springen. Erst im August hatte er mit dem Training in dieser Disziplin am Boot begonnen. Mit 17,60 Metern sprang er eine sehr gute Weite und landete auf Rang zwei. Wie wertvoll der letzte Sprung war, zeigte sich in der Kombinationswertung, in der er ebenfalls den zweiten Platz belegt.

Friedberger Zweikampf um den Sieg beim Senior Men

Während Isabel Bossow in ihrer Spezial-Disziplin Slalom mit 4,5 Bojen an der 13-Meter-Leine überzeugen konnte, erwischte Laura Hillenbrand einen rabenschwarzen Tag. In beiden Runden stürzte sie an der 16-Meter-Leine. Besser lief es für Hillenbrand am zweiten Tag in der Disziplin Trickski. In beiden Läufen war sie auf Kurs zur persönlichen Bestleistung, wurde aber jeweils bei der letzten Figur durch einen Fehler gebremst. Trotzdem landete sie am Ende mit sehr guten 2700 Punkten auf Rang zwei. Im abschließenden Springen überzeugte sie mit konstanten Sprüngen knapp unter 30 Metern.

In der Kategorie Open Men gewann Slalom-Spezialist Alexander Graw mit 0,5 Bojen an der 10,75-Meter-Leine gegen die Konkurrenz. Einen guten Tag erwischte auch Niklas Heinicke, der auf dem dritten Platz landete. Im Trickski gelang Heinicke dann ein deutlicher Sieg. Mit 5040 Punkten gewann er mit einem Vorsprung von 840 Punkten. Im Friedberger Zweikampf um den Sieg beim Senior Men setzte sich Markus Krieger mit zwei Bojen an der 12-Meter-Leine knapp gegen den amtierenden Slalom Europameister Roland Schnugg durch. Jürgen Usinger verfehlte das Podest knapp.

