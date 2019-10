12:50 Uhr

Friedberger feiert dritten Sieg im dritten Profi-Kampf

Plus Fatih Dübüs aus Friedberg gewinnt erneut und zwar durch K.o. in Runde eins. Auch ein FCA-Spieler drückt ihm die Daumen.

Von Peter Kleist

Der 25 Jahre alte Fatih Dübüs bleibt in seiner noch jungen Karriere als Profiboxer weiter unbesiegt. In seinem dritten Kampf als Profi bezwang Dübüs, der von dem Rumänen Florin Cauna trainiert wird, den Ungarn Mozes Vasarhelyi, durch K.o. in Runde eins. Schon nach 2:03 Minuten hatte der Friedberger seinen Kontrahenten, der in Ungarn an Position sechs der Rangliste in seiner Gewichtsklasse geführt wurde, bei dem Kampf in Nürnberg auf die Bretter geschickt.

Noch zwei Kämpfe dieses Jahr geplant Fatih Dübüs möchte in diesem Jahr nach Möglichkeit noch zwei weitere Kämpfe bestreiten. Wo und wann ein möglicher Kampf im November stattfinden wird, steht noch nicht fest, dafür aber der Termin im Dezember. Am Samstag, 7. Dezember, will Dübüs dann wieder in Donauwörth in den Ring steigen. Der Friedberger, der bei den Amateuren mehrfacher ober- und südbayerischer sowie 2015 letztmals bayerischer Meister geworden war, möchte so schnell wie möglich zehn Profikämpfe gewinnen. Dann nämlich wäre es möglich, einen Gürtelkampf um die deutsche Meisterschaft zu absolvieren, etwas, was ihm bei den Amateuren ja verwehrt wurde, weil er die türkische Staatsbürgerschaft hat. Bei seinem dritten Sieg in Nürnberg hatte Dübüs auch eine Unterstützung aus dem Profi-Fußball: Carlos Gruezo vom FC Augsburg war unter den Zuschauern und drückte dem Friedberger Boxer die Daumen.

