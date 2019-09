vor 35 Min.

Friedberger haben einen Grund zu feiern

Wollen wieder wie in der vergangenen Saison feiern: Die Volleyballer des TSV Friedberg. Einen Anlass für eine Party gibt es bereits: Die Abteilung wird 50 Jahre alt.

Die Abteilung wird 50 Jahre alt. Am Samstag steht ein Spiel gegen Zirndorf an.

Von Christian Hurler

An diesem Samstag starten die Volleyballer des TSV Friedberg in ihre achte Drittliga-Saison. Das Team, das seit Einführung der Dritten Ligen zum Inventar der Staffel Ost gehört, empfängt den TSV Zirndorf um 20 Uhr in eigener Halle (Hans-Böller-Straße) und möchte sich gleich zu Beginn der Saison von der heimstarken Seite zeigen. Darüber hinaus haben die Volleyballer bereits vor Spielbeginn einen Grund zu feiern: Die Volleyballabteilung wird 50 Jahre alt.

Von vergangenen Personalproblemen fehlt mittlerweile jede Spur, daher kann Trainer Fabian Gumpp sowohl in der Trainingswoche als auch am Spieltag auf einen beinahe vollständigen Kader zurückgreifen. Während Lennert Husemann urlaubsbedingt verhindert ist, wird Neuzugang Konstantin Luber erst Anfang Oktober zum Team dazu stoßen.

Die Einstiegspartie gegen den Aufsteiger Zirndorf werden die Friedberger jedoch keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Denn die bisherige Bilanz – ein Sieg aus vier Aufeinandertreffen in den vergangenen Jahren – spricht eindeutig gegen die Herzogstädter. Darüber hinaus konnten sich die Zirndorfer Volleyballer mit Zweitliga-Routinier Tim Rosenow vom SV Schwaig verstärken.

„Auch wenn sich der TSV Zirndorf personell verstärkt hat und mit seiner Aufsteigerrolle nochmals viel Schwung in die Begegnung bringen wird, blicke ich sehr positiv auf den ersten Spieltag der Saison. Wir werden versuchen, vor allem über unsere Erfahrung zu trumpfen und sind ebenso – auch dank unserer Neuzugänge – variabler geworden“, äußerte sich Trainer Gumpp bedacht auf die Frage, ob er sich den Saisonstart gerne leichter vorgestellt hätte.

Zusätzlich darf sich die Volleyballabteilung des TSV Friedberg über ihr 50-jähriges Bestehen freuen. Dabei wird die Abteilungsleitung die Gelegenheit des Spieltags dazu nutzen, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen. Als Gäste werden unter anderem Sponsoren und langjährige Unterstützer der Volleyballer erwartet.

