vor 34 Min.

Friedberger im Regen und im Hallenbad erfolgreich

Vier Akteure des TSV Friedberg gehen bei unterschiedlichsten Bedingungen bei den bayerischen Meisterschaften ins Wasser. Welche Erfolge sie dennoch feiern.

Von Cornelia Geppert

In diesem Jahr fanden die bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften in Würzburg und die bayerischen Sommermeisterschaften der Masters in Pfaffenhofen statt.

Dabei herrschten vollkommen unterschiedliche Bedingungen: Der eine Wettkampf wurde im warmen Würzburger Hallenbad ausgetragen, der andere bei Regen im Freibad von Pfaffenhofen.

Regen macht es den Athleten schwer

Zu den bayerischen Masters durfte das Friedberger Trio Michelle Schönfeldt, Ina Rehbehn und Simon Stengl nach Pfaffenhofen fahren. Das dortige Freibad bot eine 50-Meter-Bahn mit moderner elektronischer Zeitnahme. Nur eines spielte nicht mit: das Wetter. Pfaffenhofen präsentierte sich zum Leidwesen nicht nur der TSV-Schwimmer regnerisch war und die Bedingungen für die Aktiven wurden dadurch natürlich doch erschwert.

Stengl siegt in seiner Spezialdisziplin

Simon Stengl, Jahrgang 1998, trat in der AK20 der Männer an und wurde bayerischer Altersklassenmeister in seiner Spezialdisziplin 200 Meter Rücken. In einer Zeit von 2:26,95 Minuten schwamm er die Strecke und ließ die anderen vier Konkurrenten hinter sich.

Zudem wurde der Friedberger Zweiter über die 200 Meter Freistil und jeweils Dritter über 200 Meter Lagen und 100 Meter Schmetterling. Simon Stengl sorgte also wieder für eine tolle Ausbeute.

In der Altersklasse 20 der Damen stellte sich Ina Rehbehn (Jahrgang 1999) der Konkurrenz. Sie wurde bayerische Vize-Alterskassenmeisterin über die 100 Meter Brust und Dritte über die 200-Meter-Lagen-Strecke.

Michelle Schönfeldt (Jahrgang 1972) trat in der Altersklasse 45 der Damen an und holte die Bronzemedaille über 50 und 200 Meter Freistil.

Die Trainerinnen Manuela Spörl, Susanne Spaar und Nicole Müller waren sehr stolz, dass sich Thomas Schmeikal (Jahrgang 2003) für die bayerischen Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften qualifizieren konnte. Die Meisterschaften weisen vorgeschriebene Pflichtzeiten aus, die nicht so leicht zu erreichen sind. So ist es eine besondere Leistung, dass sich Thomas Schmeikal gleich über 50 Meter Brust, 100 Meter Freistil, 100 Meter Brust und 50 Meter Freistil für die „Bayerischen“ qualifizieren konnte.

Im Hallenbad bei einer Wassertemperatur von 27 Grad holte der Friedberger Akteur noch einmal alles aus sich heraus und konnte dabei seine bisherige Bestzeit über 100 Meter Freistil toppen. In 58,83 Sekunden wurde er sehr guter Sechster.

Nach diesen durchaus erfolgreichen Wettkämpfen geht die gesamte Schwimmabteilung des TSV Friedberg erst einmal in die wohlverdiente Sommerpause.

