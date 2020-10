vor 32 Min.

Friedberger schwitzt sich zum Kampfgewicht

Wie Boxer Fatih Dübüs vor dem Kampf am Samstag gegen die Kilos kämpft und den WM-Gürtel holen will

Von Michael Postl

Hart sei es in den vergangenen Wochen gewesen. Mit dieser Einschätzung bezieht sich Boxer Fatih Dübüs nicht nur auf sein Training. Es ist insbesondere sein Gewicht, das er reduzieren musste. „Ich habe mir hier mal einen Döner verkniffen, da auf das fettige Fleisch verzichtet“, erzählt der Boxer und verweist darauf, dass er nun auch abends nichts mehr zu sich nehme. Das Ziel heißt: 63,5 Kilo, jenes Gewicht, das der Federgewichtsboxer aufweisen muss, um in seiner Gewichtsklasse kämpfen zu können. Dazu fehlt ihm noch ein Kilogramm. Bis Freitagnachmittag muss es runter sein, wenn nötig mit intensivem Schwitzen im Hitzebad. Denn am Freitagnachmittag findet das offizielle Wiegen vor dem Weltmeisterkampf am Samstagabend in der Donauwörther CPI Boxing Gym gegen Jan Marsalek statt. Der Tscheche hat schon mehrere Titel gewonnen: „Ich bin zwar älter als Fatih Dübüs, er dürfte jedoch auch mehr Erfahrung im Amateurboxen haben als ich.“ Auch Dübüs, der seit über einem halben Jahr auf seinen Kampf wartet, kennt die Stärken seines Gegners: „In Sachen Kondition ist er stärker als ich.“ Marsalek ist zwar mit 33 Jahren im Spätherbst seiner Karriere angelangt und hat sechs seiner sieben Profikämpfe per K.o.-Schlag gewonnen – eine Taktik, die viel Schlagkraft erfordert.

Dübüs bleibt trotz dieser Meriten gelassen und verweist auf seine Stärken: „Boxerisch bin ich wohl besser und will das unbedingt auch zeigen.“ Seine Schlussfolgerung: „Ich darf ihn nicht kommen und aktiv werden lassen, muss von Anfang an selbst das Zepter in die Hand nehmen und mit Köpfchen boxen.“ Dabei sieht der 26-Jährige auch seinen Heimvorteil, denn während seiner Vorbereitung hat Dübüs sogar in der Trainingshalle übernachtet, kennt die Härte des Bodens im Ring und die Zuschauer. Gewinnt Dübüs am Samstagabend, ist das sein erster WM-Titel, „dann hat sich die Arbeit gelohnt“, sagt er. Zudem würde sein Marktwert steigen, der Friedberger also interessanter für Sponsoren werden. Doch auch für Marsalek wäre ein Sieg äußerst lohnend. Der 33-Jährige kassierte bereits ein Antrittsgeld von etwa 4000 Euro und würde bei einem Sieg den Gürtel mit nach Hause nehmen. Ein Ziel das natürlich auch Dübüs verfolgt.

Unabhängig vom Ausgang des Kampfes will sich Dübüs danach eine Auszeit in Frankreich gönnen. „Trainieren werde ich nicht viel, aber nach den vergangenen Monaten voller Training und Diät endlich mal ausspannen“, erzählt der Friedberger. Denn im Dezember steht wohl erneut ein Kampf an, auf den er sich vorbereiten will. Wenn nötig auch mit einer strengen Diät.

