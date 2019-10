20:00 Uhr

Friedberger stellen neue Bestzeiten auf

Simon Stengl und Thomas Schmeikal zeigen bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften starke Leistungen.

Von Cornelia Geppert

Im Sommer starteten Simon Stengl und Thomas Schmeikal bereits bei den bayerischen Langbahnmeisterschaften und waren dort erfolgreich. Jetzt sollte es nach der Sommerpause zu den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften nach Nürnberg gehen. Die zwei Schwimmer des TSV Friedberg erfüllten die vorgeschriebenen Pflichtzeiten und fuhren ins Hallenbad nach Langwasser mit dem Ziel, um den Titel „bayerischer Kurzbahnmeister“ zu kämpfen.

Herausragende Leistung gezeigt

Simon Stengl, Jahrgang 1998, zeigte eine herausragende schwimmerische Leistung. Er verbesserte seine Bestzeit über 100 Meter Freistil um 1,37 Sekunden und schlug mit einer Zeit von 53,66 Sekunden am Ziel an. Im Finale über die 100 Meter Freistil unterbot er diese Zeit noch einmal um 0,18 Sekunden. Seine geschwommenen 53,48 Sekunden bescherten hm letztlich den neunten Platz unter über 70 Startern. Stengls Hauptlage sind eigentlich die Rückenstrecken. Hier erreichte er den bayerischen Meisterschaften über die 100 Meter Rücken im Vorlauf 1:01,99 Minuten und qualifizierte sich damit für den Endlauf. In Nürnberg war der Friedberger aber besonders stark auf den Freistilstrecken. Auch über Sprintdistanz von 50 Meter verbesserte er seine Bestzeit um 0,67 Sekunden auf nun 25,37 Sekunden.

Auch Schmeikal steigert sich

Thomas Schmeikal, Jahrgang 2003, trat auch bei den Vorkämpfen der offenen Klasse an und meisterte seine Starts gegen teilweise sieben Jahre ältere Schwimmer souverän. Er schwamm die 100 Meter Freistil in 57,93 Sekunden und die 50 Meter Brust in 33,10 Sekunden. Im Vorlauf über die 50 Meter Freistil blieben die Uhren nach 26,53 Sekunden stehen, bei den 50 Meter Schmetterling nach 28,86 Sekunden. Auch Thomas Schmeikal konnte seine Zeiten um bis zu 0,48 Sekunden steigern, was unter anderem durch das harte Training und die professionelle schwimmerische Anleitung des Trainerteams Manuela Spörl, Susanne Spaar und Nicole Müller möglich wurde.

Man darf gespannt sein, was die beiden in den kommenden Wettkämpfen noch zeigen werden. Großes Potenzial haben sie jedenfalls.

