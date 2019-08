vor 34 Min.

Friedberger zeigen Spitzenleistungen im Wasser

Thomas Werner vom TSV Friedberg wird am Faaker See Zweiter. Am Starnberger See haben die Athleten mit Wind, Wellen und Strömungen zu kämpfen.

Von Jochen Knorz

Spitzenleistungen erbrachten Triathleten bei den Open Water Events am Faaker See in Österreich und am Starnberger See.

Thomas Werner, Triathlet des TSV Friedberg, landete beim Freiwasserschwimmen am Faaker See in Kärnten auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse und dem sechsten Platz im Gesamtfeld. Fünf weitere Athleten der Triathlonabteilung bezwangen mit ihm zusammen bei sehr schwierigen Bedingungen die 4000 Meter lange Distanz am Starnberger See.

Bemerkenswerte Leistung

Der Faaker See ist Österreichs südlichster Badesee, türkisblau mit Trinkwasserqualität. Beim „Faaker See Open Water“ mit sechs verschiedenen Wettbewerben findet jeder Breiten- oder Profisportler eine passende Distanz. Neben der Kurzdistanz über 1500 Meter, der Mitteldistanz über 3800 Meter fand auch eine Langdistanz über 5000 Meter statt, bei der Thomas Werner dieses Jahr sehr erfolgreich teilnahm. Die fünf Kilometer im Freiwasser waren auch für den erfahrenen Langdistanz-Triathleten ein Debüt. Er bewältigte die Strecke in 1:16,20 Stunden. Dies bedeutet eine Durchschnittstempo von 1:30 Minuten pro 100 Meter. Mit dieser Spitzenleistung landete er auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse und einem sehr starken sechsten Rang im Gesamtfeld der „Langdistanz A-Klasse“.

Das TSV-Quintett erreicht gute Zeiten

Breits zwei Wochen zuvor war Thomas Werner mit fünf weiteren ambitionierten Vereinskollegen über die 4000 Meter beim traditionellen Starnberger-See-Schwimmen gestartet. Wind, Wellen und Strömungen erschwerten dieses Jahr den Weg von Possenhofen nach Leonie und wieder zurück. Thomas Werner erreichte hier mit einer Zeit von 1:02,47 Stunden ein super Ergebnis und belegte den fünften Platz in seiner Altersklasse (Platz 19 gesamt). Mit ebenfalls starken Gesamtzeiten von 1:17,31 Stunden stiegen der nächste TSVler Jens Bley, dicht verfolgt vom Vereinskollegen Fabian Richter (1:17,45) aus dem Wasser. Vera Werner kam nach 1:33,08 Stunden ebenfalls gerade einmal 14 Sekunden vor ihrem Vereinskollegen Christoph Gschöderer (1:33,22) an Land. Mit 1:53,05 Stunden komplettierte der Friedberger Triathlet Klaus-Dieter Raabe das Friedberger Quintett.

Angemeldet waren für dieses Event 580 Breiten- und Leistungssportler. Ins Ziel kamen 460. 76 Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen stiegen bereits in Leonie aus dem Wasser und nahmen das Boot zurück zum Start.

