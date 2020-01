vor 21 Min.

Friedberger zielen nur knapp am Podest vorbei

Bei den Bezirksmeisterschaften in Freising springen zwei vierte Plätze für den BSC heraus. Claudia Eimesser verfehlt trotz gleicher Ringzahl den dritten Rang.

Von Ulrike Rößler

Zur Hallenbezirksmeisterschaft im Bogenschießen entsandte der BSC Friedberg in diesem Jahr sechs seiner Schützinnen und Schützen nach Freising. Dort wurde in die Turnhalle der Mittelschule Lerchenfeld zum die begehrten Titel geschossen.

Bei den Hallenmeisterschaften nehmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Zweiergruppen Aufstellung, um auf 26 nebeneinanderstehende Scheiben in 18 Meter Entfernung zu schießen. Die Größe der Scheiben variiert hierbei abhängig von der Bogenklasse und dem Alter der Schützen. Schüler und Jugend schießen auf Scheiben mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern, Erwachsene Recurve- und Blankbogenschützen auf Scheiben mit 40 Zentimetern Durchmesser. Die werden wegen ihrer Anordnung auch „Herdplatten“ genannt. Die Compound-Schützen haben bei diesen Meisterschaften sogar noch kleinere Scheiben mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern vor sich.

Friedberger schießen mit Blankbogen

Die Schützen des BSC Friedberg gehören alle der Blankbogenklasse an, die im Gegensatz zur Recurvebogen- und Compoundklasse keinerlei Stabilisations- oder Zielvorrichtungen am Bogen haben dürfen.

Die Scheiben bestehen unabhängig von ihrer Größe aus zehn Ringen, der kleinste Ring in der Mitte erzielt also die höchste Ringzahl von zehn Punkten.

60 Pfeile in zwei Durchgängen

Insgesamt werden in zwei Durchgängen 60 Pfeile auf die Scheiben geschossen. In einer einzelnen sogenannten „Passe“ jeweils drei Stück. Nach dem ersten Durchgang lag Claudia Eimesser bei den Damen an dritter Stelle, Herbert Schwarz in der Herren-Master-Klasse sogar auf Rang zwei. Der zweite Durchgang ist jedoch schließlich entscheidend, denn hier besteht die Schwierigkeit darin, Konzentration und Leistung zu halten oder sogar noch zu verbessern.

Ein Zehner zu wenig

So steigerte Claudia Eimesser ihr Ergebnis in der zweiten Runde noch einmal. Sie wurde aber dennoch auf den vierten Platz verwiesen, da sie bei gleicher Ringzahl (440 Ringe) zwar vier Neuner mehr, jedoch einen Zehner weniger geschossen hatte, als die letztlich Drittplatzierte.

Herbert Schwarz muss Platz zwei abgeben

Herbert Schwarz, letztjähriger Bezirksmeister, musste trotz gleichbleibender guter Leistung seinen zweiten Platz des ersten Durchgangs abgeben. Er wurde von weiteren Schützen eingeholt und landete mit 497 Ringen ebenfalls auf Rang vier. Einen weiteren vierten Platz belegte Sébastien Reeb in der Herren Klasse mit 430 Ringen. Des Weiteren belegten bei den Damen Xiavonne Schenk Platz zehn mit 380 Ringen, Hubert Strobl in der Masterklasse Rang neun mit 439 Ringen und Jenny Tangermann bei den Schülern mit 210 Ringen Platz sechs.

Die Friedberger Bogenschützen bei der Bezirksmeisterschaft in Freising, von links Herbert Schwarz, Jenny Tangermann, Xiavonne Schenk, Hubert Strobl, Claudia Eimesser, Sebastién Reeb. Bild: Irina Tangermann

Wieder einmal kann der BSC Friedberg über die Präsentation und die Ergebnisse seiner Schützinnen und Schützen sehr zufrieden sein. Es bleibt abzuwarten, ob sich in diesem Jahr Schützinnen oder Schützen für die bayerische Meisterschaft qualifizieren. Diese findet erneut im Rahmen der Messe „Augsbow 2020“ am dritten Januarwochenende, also am 19./20. Januar, in der Messe Augsburg statt. Diese Veranstaltung bietet Bogensport-Interessierten wieder die Möglichkeit, einmal persönlich einer solchen Meisterschaft beizuwohnen.

Themen folgen