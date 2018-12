19:49 Uhr

Friedberger zielen recht genau Lokalsport

In den mintfarbenen Vereinsshirts nahmen die Schützen des BSC Friedberg in Schrobenhausen Maß. Von links: Claudia Eimesser, Irina Tangermann, Ulrike Rößler, Herbert Schwarz und Hubert Strobl.

Mit Victoria Schenk und Herbert Schwartz kommen zwei BSC-Schützen bei den oberbayerischen Hallenmeisterschaften aufs Treppchen. Im Januar geht’s weiter.

Von Ulrike Rößler

Mit einem großen Aufgebot traten die Bogenschützen des BSC Friedberg bei der Hallenbezirksmeisterschaft des Bezirks Oberbayern in der Dreifachturnhalle Schrobenhausen an. Nach der Gau- und Vereinsmeisterschaft qualifizierten sich nach Auswertung der Limitzahlen wie erhofft vier Damen, zwei Herren und die Schülerin Victoria Schenk für die Teilnahme. Damit stellte der BSC Friedberg in der Kategorie Damen Blankbogen vier von insgesamt nur zehn Teilnehmerinnen.

Zu früher Stunde ging es auf nach Schrobenhausen. Dort bauten die Schützen ab acht Uhr morgens ihre Ausrüstung auf, bevor von den Kampfrichtern wie vor jeder Meisterschaft überprüft wurde, ob die jeweilige Ausrüstung der Sportordnung entspricht.

Über die gesamte Länge der Dreifachturnhalle waren 26 Scheiben aufgestellt, die jeweils von vier Schützen beschossen wurden. Die Blankbogenschützen des BSC Friedberg teilten sich die Veranstaltung mit den Schüler- und Jugendklassen der Recurve-Bogenschützen. Die verwenden, im Gegensatz zu den Friedberger Blankbogenschützen, Stabilisatoren und eine Zielvorrichtung. Die Größe der Scheibe, auf die jeweils drei Pfeile pro Durchgang geschossen werden, variiert je nach Klasse. Die erwachsenen Blankbogenschützen müssen eine Scheibe von 40 Zentimetern Durchmesser treffen, für die Schülerklasse beträgt die Scheibengröße 60 Zentimeter. Der Abstand zu der Scheibe beträgt bei Hallenmeisterschaften 18 Meter.

Der erste Durchgang, in dem zehn Passen à je drei Pfeile abgeschossen werden, wurde nicht von allen angetretenen BSC-Athleten zufriedenstellend absolviert. Im zweiten Durchgang, der erneut 10 Runden à je drei Pfeile beinhaltet und in dem erfahrungsgemäß Konzentration und Kraft nachlassen, konnte dann teilweise doch noch eine erfreuliche Verbesserung der Ergebnisse erreicht werden.

Am Ende konnte sich der BSC Friedberg über einen Treppchenplatz für Victoria Schenk freuen. Die belegte bei den Schülern mit 435 Ringen einen guten dritten Platz. Herbert Schwarz erreichte in der Masterklasse der Blankbogenschützen mit 484 Ringen auf Rang zwei ebenfalls einen Podestplatz.

Die Damen kamen letztendlich mit Edith Gail auf Rang vier (420 Ringe), gefolgt von Claudia Eimesser auf Rang fünf (417 Ringe). Ulrike Rößler (401 Ringe) und Irina Tangermann (380 Ringe) folgten auf Rang sieben und neun.

Nun bleibt abzuwarten, welche Schützen des BSC Friedberg bei der bayerischen Hallenmeisterschaft antreten werden. Diese wird im Januar 2019 an zwei Tagen erstmalig im Rahmen von Süddeutschlands Bogenmesse Augsbow zeitgleich als eigenständiger Teil der Messe Jagen und Fischen in den Hallen der Augsburger Messe ausgetragen. Sie bietet eine gute Möglichkeit, dem Schauspiel einmal als Zuschauer beizuwohnen.

