vor 33 Min.

Friedbergerinnen starten auf internationaler Ebene

Zwölf Turnerinnen des TSV Friedberg reisen am Wochenende zum Acro-Cup nach Albershausen in Baden-Württemberg.

Von Werner Miller

Mit einer großen Delegation reist der TSV Friedberg zum diesjährigen Internationalen Acro-Cup in Albershausen in der Nähe von Göppingen in Baden-Württemberg. Dieser Wettbewerb wird in diesem Jahr zum elften Mal ausgetragen.

500 Sportler aus insgesamt elf Ländern, inklusive einer Vielzahl deutscher Vereine, haben sich diesen Termin zum Anlass genommen, ihr Können auf internationaler Ebene zu präsentieren. Dazu zählen auch zwölf Sportakrobatinnen des TSV Friedberg, die sich in fünf Formationen vorstellen.

Zwei Trios mit neuen Choreografien

Für zwei Trios in der Altersklasse der Age Group (elf bis 16 Jahre) ist das ihr jeweils erster Wettkampf in dieser Saison sowie in ihrer neuen Formation. Sowohl Alexandra Hesse mit Lena Sandmeir und Lea Hackl, als auch Elena Avgoustis mit Sina Ferner und Nina Seebacher haben die letzten Monate dazu genutzt, neue Elemente und vor allem neue Choreografien zu erlernen. Voller Vorfreude werden sich nun die zwei neu zusammengestellten Formationen auf einer tollen Bühne präsentieren.

Eine weitere Damengruppe in der Altersklasse der zwölf- bis 18-Jährigen mit Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner bestreitet ebenfalls ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr. Für die drei Mädchen gilt es, Stabilität zu beweisen und sich bereits jetzt schon als Kandidaten für die Nationalmannschaft beim angereisten Bundestrainer zu bewerben.

Damenpaar will vorne mitreden

Schlag auf Schlag geht es dafür für die zwei Damenpaare weiter, die noch vor weniger als zwei Wochen beim internationalen Turnier in Belgien gestartet sind. Jana Semenchenko und ihre Partnerin Lilly Maresch vom AV Augsburg-Hochzoll seit ihrem letzten Wettkampf an diversen Kleinigkeiten gefeilt und wollen auch diesmal um die vorderen Plätze in der Altersklasse elf bis 16 Jahre ein Wörtchen mitreden. In der Altersklasse der Junioren (13 bis 19 Jahre) geht das Damenpaar mit Sina Lippert und Margaritta Vugmann an den Start. Die beiden Mädchen des TSV Friedberg haben allerdings die Vorbereitungsphase auf dieses Event nicht optimal nutzen können.

