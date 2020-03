vor 48 Min.

Friedbergs Damen steigen ab

Volleyball: TSV verliert beim Tabellenletzten Ingolstadt.

Von Peter Kleist

Das war’s endgültig. Mit der 1:3-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht MTV 1881 Ingolstadt ist der Abstieg der Friedberger Landesliga-Volleyballerinnen besiegelt. Die Truppe von Trainer Daniel Raffaele gewann zwar den ersten Satz mit 25:21, musste dann aber die folgenden drei mit 21:25, 18:25 und 18:25 abgeben.

Absturz nach Höhenflug

Für die Friedbergerinnen, die vor einigen Jahren einen unglaublichen Höhenflug erlebt hatten und in drei Spielzeiten von der Landesliga in die 3. Liga durchmarschiert waren, war es nun der vierte Abstieg hintereinander. Allerdings hätten den Friedbergerinnen auch ein Sieg nicht mehr gereicht, da mit den Lechrain Volleys die Mannschaft, die man theoretisch noch hätte erreichen können, gegen Schwabing gewann.

In der kommenden Saison wird Friedberg in der Bezirksliga vertreten sein – ob mit zwei Mannschaften, das wird sich zeigen. Denn die Damen II sind in der Bezirksklasse Nord vier Spiele vor dem Saisonende Tabellenführer und stehen somit vor dem Aufstieg in die höchste schwäbische Klasse.

Friedbergs Herren II in Abstiegsgefahr

Auch die Herren II des TSV Friedberg gingen an diesem Spieltag leer aus. Das Team von Trainer Hannes Müllegger verlor beim VfR Garching, einem unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga, mit 1:3 und rutschte damit auf einen Abstiegsplatz ab. Nach dem 21:25 im ersten Satz glichen die Friedberger mit 25:15 aus, mussten dann aber die beiden folgenden Sätze mit 15:25 und 23:25 abgeben. In den verbleibenden zwei Spielen gegen den Tabellenvorletzten Fürstenfeldbruck und den Tabellensiebten TSV Gars müssen die TSV-Volleyballer als Sieger vom Platz gehen, um die Liga zu halten.

