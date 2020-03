vor 50 Min.

Friedbergs Erste bleibt vorne

TTC-Herren feiern Siege gegen TSG Hochzoll V und TT Augsburg

Von Gotthard Gellner

Der TTC Friedberg I bleibt weiterhin Spitzenreiter der Bezirksklasse A Augsburg Süd. Zwei Siege gegen die TSG Hochzoll V und die TT Augsburg SG festigten diese Spitzenposition

Mit dieser Entwicklung hatte das erste Herrenteam des TTC Friedberg wohl selbst nicht gerechnet. Nach Schwierigkeiten zu Beginn der Saison liegt die Mannschaft nun drei Spieltage vor Schluss mit 25:5 Punkten an der Spitze der Bezirksklasse A Augsburg Süd. Zweimal hieß es 9:2 in den letzten Begegnungen gegen TSG Augsburg-Hochzoll V und TT Augsburg SG.

Das zweite Herrenteam musste im Spitzenspiel gegen die DJK Pfersee I mit 7:9 seine erste Niederlage einstecken, liegt aber weiterhin gut im Rennen um die Meisterschaft der Bezirksklasse B. Sieg und Niederlage gab es für die dritte Mannschaft. Nach dem 9:7 gegen SSV Bobingen II musste sie sich gegen TT Augsburg SG II klar mit 1:9 geschlagen geben. Erfolgreich war das vierte Herrenteam, das den FSV Wehringen III mit 9:3 bezwang.

Der 9:2-Sieg gegen die TSG Augsburg-Hochzoll V war in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwarten. Doch die Mannschaft war von Beginn an voll konzentriert und hatte lediglich in zwei Fünfsatzspielen das Nachsehen. Rainer Hoksch/Michael Frank und Roland Kriesche/Klaus Scheller gewannen ihre Doppel jeweils mit 3:0, während Daniel Stock/Holger Prendke knapp unterlagen. In den Einzelpartien musste sich lediglich Roland Kriesche knapp geschlagen geben, ansonsten punktete nur noch der TTC. Rainer Hoksch (2), Daniel Stock (2), Michael Frank, Holger Prendke und Klaus Scheller sorgten für die Punkte zum klaren Sieg.

Mit dem gleichen Ergebnis von 9:2 endete auch das zweite Spiel, das die Mannschaft bei der TT Augsburg SG zu bestreiten hatte. Diesmal lag Friedberg jedoch nach den Doppelspielen mit 1:2 zurück und das Team war schon auf eine harte Auseinandersetzung eingestellt. Doch es kam anders und die Mannschaft gab in den Einzelpartien kein weiteres Match ab. Daniel Stock (2), Rainer Hoksch (2), Michael Frank, Roland Kriesche, Holger Prendke und Henrique Atzkern sorgten für die Punkte zum deutlichen Sieg.

