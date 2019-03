vor 18 Min.

Friedbergs Erste unterliegt nach hartem Kampf

Bobingen behält die Oberhand. Der Dritten gelingt ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg

Volles Programm für die Tischtennis-Mannschaften des TTC Friedberg. Während das erste Herrenteam eine 6:9-Niederlage gegen TSV Bobingen hinnehmen musste, gelang der zweiten TTC-Vertretung im Duell gegen TSV Bobingen II ein 9:4-Sieg.

Die dritte Mannschaft steckt mitten im Abstiegskampf der Bezirksklasse B und landete nach der 5:9-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSG Hochzoll VI einen enorm wichtigen 9:1-Sieg gegen SSV Bobingen II. Der TTC IV musste sich zweimal geschlagen geben. Gegen DJK Göggingen II unterlagen sie knapp mit 7:9 und gegen den Kissinger SC III mit 5:9. Ganz anders das Vierer-Team TTC V. Gegen TV Mering IV waren sie mit 8:3 erfolgreich und bleiben somit weiterhin mit 30:0 Punkten ungeschlagen in ihrer Liga.

Obwohl schon seit einiger Zeit der Abstieg aus der Bezirksliga feststeht, zeigte die erste TTC-Mannschaft beim Spiel gegen TSV Bobingen, dass sie sich nicht kampflos aus der Liga verabschieden will. Dreieinhalb Stunden dauerte die Begegnung in der Sporthalle der Grundschule Süd und am Ende standen die Friedberger mit leeren Händen da. Dabei war zumindest ein Remis möglich. 6:5 führte Friedberg, nachdem Rainer Hoksch/Michael Frank im Doppel gewannen und Roland Kriesche, Daniel Stock, Rainer Hoksch und Michael Frank (2) für Friedberg punkteten. In zwei hart umkämpften Spielen mussten sich anschließend Roland Kriesche und Daniel Stock geschlagen geben. 7:6 führten nun die Gäste, ehe die beiden letzten Einzel von Holger Prendke und Klaus Scheller gespielt wurden. Jeweils nach fünf Sätzen mussten sich beide erst in der Verlängerung geschlagen geben und somit war das Match mit 6:9 für den TTC Friedberg verloren.

Erfreulicher war der Sieg der dritten TTC-Mannschaft. Mit dem 9:1 Erfolg gegen SSV Bobingen II verschafften sie sich Luft gegen einen Mitkonkurrenten. Erstmals konnten sie dabei in dieser Saison in stärkster Aufstellung antreten. In der Besetzung Uwe Schaarschmidt, Heinz Kugelmann, Werner Straßinger, Dieter Kriesche, Roland Kraus und Gabi Hoksch sollte es gelingen, die Saison noch erfolgreich abschließen zu können. (goge)

