Friedbergs Festwochenende stellt alle zufrieden

Die vielen Turniere anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Fußballabteilung des TSV Friedberg laufen reibungslos ab. Warum der Verein mit anderen Großveranstaltungen kollidiert.

Von Martina Reisinger und Peter Kleist

100 Jahre Fußballabteilung – klar, dass ein solches Jubiläum gefeiert werden muss. Und die Friedberger Fußballer stellten ein schönes Jubiläumswochenende auf die Beine. Rund 70 Jugendmannschaften gaben sich auf der TSV–Anlage ein Stelldichein und auch die Traditionsmannschaft des FC Augsburg gab sich gegen eine „TSV-All-Time-Auswahl“ die Ehre (wir berichteten). Nach zwei anstrengenden Tagen konnten aber die TSV-Verantwortlichen um Marcus Mendel, Stefan Reisinger und Jugendleiterin Martina Reisinger ein durchaus positives Fazit ziehen.

Auch das Wetter spielt mit

„Es war ein gelungenes Wochenende, alle Vereine, die zugesagt hatten kamen auch und auch das Wetter hat mitgespielt“, meinte TSV-Abteilungsleiter Marcus Mendel. „Wir hatten am Samstag schon das Schlimmste befürchtet, als wir bei strömendem Regen in der Früh die Zelte aufbauten, aber zum Glück hat es rechtzeitig aufgehört und bis zum Turnierende am Sonntagnachmittag gehalten“, bekräftigte Stefan Reisinger. Von allen Seiten gab es Lob für den Veranstalter, etliche Gäste bedankten sich bei den Friedbergern für die gute Organisation und die schönen Turniere.

Zu viel Konkurrenz mit EAV, Reggae in Wulf und La Strada

Ein bisschen Pech hatten die Friedberger, dass dieses Jubiläums-Wochenende mit anderen Großveranstaltungen in der näheren Umgebung kollidierte. In Mering spielte die EAV, in Wulfertshausen lief das Festival „Reggae in Wulf“ und in Augsburg war „La Strada.“ So hätte man sich für den Festabend mit Live-Musik vielleicht ein paar mehr Gäste gewünscht. „Ein anderer Termin als dieses erste Ferienwochenende war nicht möglich: Die beiden Wochenende zuvor war das Friedberger Altstadtfest, davor noch Punktspielbetrieb bei der Jugend“, erklärte Marcus Mendel, der mit der Resonanz aber dennoch zufrieden war. Vor allem am Sonntag kamen viele Zuschauer zu den Turnieren, aber auch am Samstag waren die Plätze an der Hans-Böller-Straße gut von zahlreichen Besuchern umsäumt.

Pokale für alle

Alle Teilnehmer konnten dank der vielen Sponsoren einen kleinen Aufsteller (Pokal) mit nach Hause nehmen und auch die Tombola – mit einer einjährigen Vorlauffrist organisiert von Bettina und Andreas Deponte – kam wieder bestens an. Schon am Samstag waren die Lose ausverkauft. Der Erlös kommt der Jugendabteilung der Friedberger Fußballer zugute.

Sportlich gingen sämtliche Turniere reibungslos und ohne größere Blessuren über die Bühne, wobei sich die Friedberger einmal mehr auch als gute Gastgeber erwiesen. Einzig bei der E1-Jugend holte sich der TSV den Turniersieg, ansonsten ließ man den Gästen den Vortritt.

Für eine Überraschung sorge die Kreisvorsitzende Carola Haertel am Sonntag bei der Siegerehrung der G-Junioren. Sie gratulierte im Namen des DFB und des BFV der Fußballabteilung und überreichte den Verantwortlichen eine Urkunde und eine Anerkennung für 100 Jahre Abteilung Fußball beim TSV 1862 Friedberg.

