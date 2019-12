vor 47 Min.

Friedbergs Handballer müssen Vorsicht walten lassen

Die erste Mannschaft des TSV stellt sich der TG Landshut. Die Niederbayern gelten als brandgefährliches Team, das seinen Gegnern nichts schenkt.

Von Domenico Giannino

Nach dem spielfreien Pokalwochenende geht es auch für die Friedberger erste Handball-Mannschaft weiter. Im vorletzten Heimspiel des Jahres ist am Samstag ab 20 Uhr der Dritte TG Landshut zu Gast.

Die Niederbayern haben in der Handball-Bayernliga erst zweimal verloren. Nachdem sie mit fünf Siegen am Stück gestartet waren, gab es Ende Oktober und Anfang November diese Misserfolge an zwei aufeinander folgenden Wochenenden. Seitdem Bayreuth und Günzburg der TG vorerst die Grenzen aufgezeigt hatten, gab es drei Siege am Stück, allerdings schaffte Landshut dies gegen Teams aus dem Tabellenkeller.

Drei Spieler der Landshuter sind in der Top 10 der Werfer

Die Landshuter spielen seit einigen Jahren fast unverändert zusammen und sind sehr eingespielt. Die spielstarke Mannschaft lebt von ihrem wurfstarken Rückraum. Lukas Eichinger, Matthias Müller und der kosovarische Nationalspieler Enis Kabashi haben zusammen 147 Treffer erzielt – alle drei sind in den Top 10 der besten Werfer in der Bayernliga vertreten. Die mit 286 Treffern beste Offensive der Liga wird von der kompakten Abwehr gut unterstützt.

Friedberg konnte das letzte Spiel vor der Pause gewinnen. Diese haben die Handballer gut genutzt, einige angeschlagene Spieler haben sich erfolgreich regeneriert. Am Samstag kehrt zudem Stefan Tischinger zurück. Auch Florian Wiesner wird wieder im Kader stehen, er hat sich von seiner Verletzung erholt.

Friedbergs Handballer wollen sich zu Hause vor den Fans beweisen

Zudem feiert der A-Jugendliche Henri Häusler sein Debüt. Dafür verpasst Karlo Tomic das vorletzte Spiel des Jahres. Eine gute Nachricht ist, dass Paul Thiel wieder mit dem Training begonnen hat. Ein Einsatz am Samstag kommt aber noch zu früh, momentan peilt der TSV das Comeback für den Januar an.

Trainerin Christina Seidel freut sich auf die Partie: „Landshut hat eine sehr spielstarke Mannschaft, die auch im Kleingruppenspiel überzeugt. Ihr Rückraum ist brandgefährlich, da wird viel Arbeit auf unsere Abwehr zukommen. Aber wir alle wollen uns zu Hause beweisen und unseren Fans einmal mehr ein gutes Spiel zeigen.“

Lesen Sie dazu auch: Diese Frau trainiert Friedbergs Bayernliga-Handballer

Themen folgen