Friedbergs Luzie-Riva Lampe wird Vizemeisterin

Plus Die Erfolgsstory des Friedberger Talents geht weiter. Der zweite Platz bei den schwäbischen Meisterschaften bedeutet auch die Qualifikation zum Bayern-Cup.

Luzie-Riva Lampe vom TSV Friedberg durfte sich über ihren nächsten Erfolg freuen. Die Enkelin des Olympia-Medaillen-Gewinners von München 1972, Werner Lampe, wurde bei den schwäbischen Meisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik Zweite und damit schwäbische Vizemeisterin. Die Erfolgsstory eines großen TSV-Talents geht damit weiter.

Als einzige vom TSV Friedberg dabei

Kaum waren die erfolgreichen Meisterschaften des Turngaus Augsburg in der rhythmischen Sportgymnastik für die Friedbergerin Luzie-Riva Lampe abgehakt, war sie erneut bei den Meisterschaften des Turnbezirks Schwaben gefordert. Die fanden wiederum in Gersthofen statt. Diesmal war Luzie-Riva Lampe die einzige Gymnastin des TSV Friedberg, die in der Schülerwettkampfklasse (zehn bis zwölf Jahre) teilnehmen durfte.

Auch bei diesem aktuellen Wettkampf musste Luzie-Riva Lampe drei Übungen – mit Seil, Keulen und ohne Handgerät – zeigen. Da sich im Raum Augsburg die Vereine zwischen dem Turngau und dem Turnbezirk gleichen, waren neben Friedberg wiederum nur der TV Augsburg und der TSV Gersthofen vertreten. Doch nun ging es neben dem schwäbischen Titel auch um die Qualifikation zum Bayern-Cup der rhythmischen Sportgymnastik.

Spannendes Duell mit den Gersthofer Mädchen

Wie bereits bei den Gaumeisterschaften war es ein spannendes Duell zwischen der Friedbergerin und Emely Stöffelmeier vom TSV Gersthofen. In Ästhetik und Ausdruckskraft und der Sicherheit ihrer Übungen mit den Handgeräten trat Luzie-Riva Lampe sehr gut auf. Dennoch fand sie in der Gersthoferin ihre Bezwingerin und landete so auf dem zweiten Platz und verließ die Titelkämpfe als schwäbische Vizemeisterin.

Gleichzeitig bedeutete dieser Rang für das Talent des TSV Friedberg die Qualifikation zum Bayern-Cup der rhythmischen Sportgymnastik, der am Wochenende 21./22. März in Nürnberg stattfindet.

Trainerin Sylvia Ranf ist mächtig stolz

Trainerin Sylvia Ranf war richtig stolz auf die hervorragende Platzierung ihres Schützlings bei den „Schwäbischen“. Konnte sich die Friedbergerin doch auf dem Podest zwischen den zwei Gersthofer Favoritinnen einreihen und für den TSV Friedberg ein schönes Ergebnis sichern. Platz drei errang Isabelle Köhnlein vom TSV Gersthofen.

Nun ist das Friedberger Gewächs natürlich heiß auf den Bayern-Cup und setzt alles daran, so nah wie möglich an die Treppchenplätze heranzukommen, auch wenn die bayerische Konkurrenz noch ein gutes Stück stärker sein dürfte. Nicht nur bei den Bezirksmeisterschaften hinterließ Luzie-Riva Lampe einen fantastischen Eindruck, auch bei der Turnshow des TSV Friedberg war sie dabei. Dort bekam sie mit ihren Turnkameradinnen vom Publikum frenetischen Beifall für ihren Auftritt.

