Friedbergs Nachwuchs zeigt sein Können

Im Center in Friedberg erarbeiten sich Kinder und Jugendliche den nächst höheren Grad. Auch ein Großmeister hat die Prüflinge im Auge.

Die Frühjahrs-Gürtelprüfungen standen an im traditionellen Taekwondo-Center in Friedberg. Diesmal wurden die fälligen Prüfungen dominiert von den Kindern und Jugendlichen.

Vorausgegangen waren Wochen und Monate, in denen viel Schweiß geflossen war, um die teilweise komplizierten Techniken zu beherrschen. Die Prüflinge konnten mit überzeugenden Leistungen ihre Berechtigung für den nächsten Grad unter Beweis stellen. Großmeister Georg Hess und Meister Thomas Hess hatten ein wachsames Auge auf ihre Prüflinge, die durchaus zu überzeugen wussten.

Ausbildung hat eine hohe Qualität

Das Traditionelle Taekwondo-Center besteht seit nunmehr zehn Jahren und hat eine Reihe von hochrangigen Gürtelgraden bis zu zahlreichen Dan-Trägern hervorgebracht. Die hohe Qualität der Ausbildung beweisen die erfolgreichen Teilnahmen an nationalen und internationalen Turnieren. Die Ausbildung folgt genauen Trainings- und Prüfungsrichtlinien, welche vom koreanischen Vater des europäischen Taekwondo, Großmeister Kwon Jae Hwa, vorgegeben wurden. Das Traditionelle Taekwondo, das im Body-Fitness in der Thomas- Dölle-Straße in Friedberg unterrichtet wird, entspricht dem Original, das 1965 durch das koreanische Demonstrationsteam in einer „Good Will Tour“ nach Deutschland gebracht und verbreitet wurde.

Taekwondo fördert Koordination und Konzentration

Dabei handelt es sich um eine koreanische Selbstverteidigungskunst, die eine über 2000-jährige Tradition hat. Sie besteht im Wesentlichen aus dem Formenlauf (Hyong), Freikampf (Ilbo Taeryon), und dem Bruchtest (Kyek Pa). Ergänzt werden diese Disziplinen noch durch die Selbstverteidigung (Hosinsul), Faustabwehr (Ilbo Taeryon) und Messerabwehr. Das Training erfolgt generell kontaktlos, Schläge und Stöße werden immer vor dem Partner abgestoppt. Traditionelles Taekwondo ist Bewegung für Körper und Geist, vermittelt Respekt, Höflichkeit, Bescheidenheit und Selbstdisziplin. Es fördert die Koordination, Konzentration und Reaktion, aber auch Geduld und Ausdauer. Traditionelles Taekwondo beansprucht die mentalen ebenso wie die physischen Kräfte und Fähigkeiten und fördert ihr harmonisches Zusammenspiel. Es ist eine lebenslange Herausforderung und Chance, körperliche Gesundheit und geistige Stärke bis ins hohe Alter zu behalten.

