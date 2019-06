vor 2 Min.

Friedbergs Noah Thurner geht zweimal über drei Sätze

Das Friedberger Nachwuchstalent scheitert bei den bayerischen Meisterschaften im Achtelfinale.

Von Peter Kleist

Mit zwei Spielern war der TC Friedberg bei den bayerischen Tennismeisterschaften in Ismaning vertreten: Die beiden Brüder Noah und Dean Thurner gingen unmittelbar nach dem Zavadil-Cup auf der heimischen Anlage bei den Landesmeisterschaften in Ismaning an den Start.

Die beiden Friedberger schnitten dabei unterschiedlich ab. Dean Thurner scheiterte schon in der ersten Runde am Qualifikanten Denny Vojtischek vom TC Gauting mit 0:6 und 0:6 deutlich. Dagegen hatte Noah Thurner in Runde eins ein Freilos und traf dann in Runde zwei auf Christopher Patzanovsky vom TC Teublitz. Thurner, der in Friedberg beim Zavadil-Cup im Finale gestanden hatte, setzte sich in einem hart umkämpften Match mit 6:7, 6:2 und 12:10 durch.

Knapp unterlegen

Auch im Achtelfinale musste der Friedberger dann wieder über drei Sätze gehen, diesmal gegen Marcel Stickroth vom TC Rot-Blau Regensburg. Nach dem 6:2 im ersten Satz verlor das Friedberger Nachwuchstalent den zweiten mit 6:7 im Tiebreak. Im dritten Satz zog der TCF-Spieler dann mit 11:13 knapp den Kürzeren und schied aus.

Wie gut die beiden U21-Sieger des Friedberger Zavadil-Cups waren, zeigte sich auch bei diesen bayerischen Meisterschaften. Kai Lemstra, der Noah Thurner in Friedberg im Finale bezwungen hatte, schaffte es in Ismaning bis ins Halbfinale. Dort scheiterte er an der Nummer drei des Turniers und dem späteren bayerischen Meister Sebastian Prechtel (TSV 1880 Starnberg) mit 4:6 und 4:6.

Auch die Siegerin der U21-Konkurrenz von Friedberg, Anja Wildgruber von Iphitos München, spielte sich in Ismaning bis ins Halbfinale vor. Dort aber zog sie gegen Adriana Rajkovic (Luitpoldpark München) mit 7:6, 0:6 und 4:6 den Kürzeren.

Friedbergs Herren II verlieren zweimal

Für die beiden Thurner-Brüder geht es schon am kommenden Wochenende weiter. Dann werden nämlich die Punktspiele nach der Pfingstpause fortgesetzt. Der TC Friedberg trifft dann in einem eminent wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga auf den STK Garching. Das Spiel beginnt am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr auf der Anlage des TC Friedberg.

Die Herren II des TC Friedberg mussten trotz der Pfingstpause zwei Spiele bestreiten – und beide gingen verloren. Beim bisherigen Tabellenletzten TTC Füssen unterlagen die Friedberger mit 4:5, auf eigenem Platz folgte am vergangenen Wochenende ein 2:7 gegen den TC Augsburg II. Gegen Füssen hatte es nach den Einzeln 3:3 gestanden, aber der TCF konnte nur mehr ein Doppel durch Alexander Sprang und Max Zipperstein gewinnen. Mit nunmehr 2:6 Punkten schweben die Friedberger in Abstiegsgefahr.

Themen Folgen